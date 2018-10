Campionatul național de ciclism la Schinoasa. La competiție au evoluat 160 de participanți

foto: publika.md

160 de participanți a adunat campionatul național de ciclism



Sportivii au concurat în probele de MountainBike și CycloCross. Ei au fost împărțiți în două categorii: începători și profesioniști. În competiția ce s-a desfășurat pe traseul de motocross de la Schinoasa au participat sportivi de toate vârstele: de la copii până la seniori.



"Dorim prin intermediul acestei competiții să atragem copiii în secțiile sportive de ciclism. În ultimii 5 ani ciclismul în Republica Moldova, ca gen de sport, a degradat enorm. Cel mai tânăr participant la competiție are doar 7 ani, iar majoritatea participanților au între 8-11 ani", a spus președintele federației de ciclism din RM, Igor Șorin.



La cursa de la Schinoasa a participat și Serghei Țvetkov, ciclistul născut în Republica Moldova, dar care reprezintă România, printre altele și la ”Il Giro d'Italia” din acest an, dar și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016. El a rămas impresionat de traseul de la Schinoasa.



"Asemenea competiții nu se desfășoară în fiecare an. Este ceva superb, mai ales pentru tineret. Traseul este senzațional. Evoluez prima oară aici, chiar dacă este un traseu cunoscut în țară", a spus ciclistul din România, Serghei Țvetcov.



Aceeași opinie a fost emisă și de un alt ciclist profesionist, Cristian Răileanu, rutier al echipei turce ”Torku”, ce a terminat Turul României din acest an pe locul 3 în clasamentul individual.



"Traseul este foarte complicat. Trebuie să fim foarte atenți, deoarece dacă te accidentezi la momentul dat e nevoie de foarte mult timp pentru a te recupera", a spus ciclistul din Moldova, Cristian Răilenau.



Chiar dacă a câștigat numeroase competiții naționale în alt gen de sport, la motocros, Mihai Cociu a decis să evolueze și la proba de mountain bike.



"Nu m-am așteptat că va fi așa o sărbătoare frumoasă. Este prima dată când particip la concursul cu bicicleta de mountain bike. A fost foarte interesant. Am avut o sărbătoare foarte frumoasă", a spus motocilistul din Moldova, Mihai Cociu.



Următoarea ediție a campionatului Republicii Moldova de MountainBike și cyclocross se va desfășura anul viitor.