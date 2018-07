Campionatul Mondial din Rusia: Suporterii britanici au cântat şi au dansat după meci

Suporterii englezi au trăit la intensitate maximă bucuria calificării în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Rusia. Fanii britanici şi-a dat frâu liber emoţiilor după victoria cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, în faţa Columbiei.

"Ar fi trebuit să câștigăm prima repriză. A doua parte a meciului a fost ... Până acum niciodată nu am câştigat la loviturile de departajare. Este ceva minunat!"



"Am avut emoţii atât de mari, încât nu ştiam dacă va rezista inima. A fost un joc dur, însă suntem foarte fericiţi că ne-am calificat şi cred că avem şansa în acest an."



Alături de suporteri, emoţii de neuitat au trăit şi foştii internaţionali englezi Gary Neville, Ian Wright şi Lee Dixon.



Chiar dacă reprezentativa lor a fost eliminată, columbienii nu au fost foarte supăraţi după partidă.