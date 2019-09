Campionatul Mondial de rugby: Noua Zeelandă a dispus cu 23:13 de Africa de Sud

Foto: ziare.com

Reprezentativa Noii Zeelandei a început în forţă Campionatul Mondial de rugby, desfăşurat în Japonia. Deţinătoarea titlului s-a impus la Yokohama cu 23-13 în faţa echipei Africii de Sud în prima etapă a grupei B, din care mai fac parte Italia, Namibia şi Canada.



Sub privirile a 72 de mii de suporteri aflaţi în tribune, sud-africanii au deschis scorul în urma unei lovituri de pedeapsă transformată de Handre Pollard. "All Blacks" au avut nevoie de 20 de minute pentru a obţine primele puncte, dar în partea a doua a primei reprize s-au dezlănțuit: au reuşit două eseuri şi au transformat o lovitură de pedeapsă. A fost 17-3 la pauză pentru neo-zeelandezi.



În repriza secundă Africa de Sud a dominat clar, însă campionii en-titre au rezistat şi, în cele din urmă, au obținut victoria.



În grupa D, vicecampioana mondială, Australia, a învins selecţionata statului Fiji, scor 39-21, iar Franţa a câştigat cu 23-21 meciul cu Argentina în grupa C.



Campionatul Mondial de Rugby este cea mai importantă competiție rugbystică a planetei şi al treilea cel mai mare eveniment sportiv al lumii ca audiență, după Jocurile Olimpice şi Campionatul Mondial de fotbal.



La competiţie participă 20 de echipe naţionale, care sunt împărţite în patru grupe a câte 5.