Campionatul Mondial de Motociclism Viteză revine în actualitate acest weekend. Prima etapă a noului sezon, startul căruia a fost amânat din cauza pandemiei, se va desfășura pe circuitul din apropierea oraşului spaniol Jerez de la Frontera.Campionul în exercițiu, spaniolul Marc Marquez precede o primă cursă extrem de dificilă."La prima sesiune de antrenamente, am simțit că am viteză bună. Am înțeles asta imediat, dar mi-am dat seama că încă nu am consistență. Am încercat să lucrez altfel, să fiu mai stabil pe circuit, pentru că duminică vom avea o cursă lungă, de 28 de tururi de pistă. Sunt, totuși, fericit să revin pe motocicletă. "Vedetele circuitului MotoGP consideră că din cauza pauzei lungi, la care au fost supuse, vor avea nevoie de un oarecare timp pentru a-și reveni în formă. Piloții susţin că nici motocicletele nu sunt pregătite la maximum pentru competiții." - Ce ai dori să îmbunătățești la motocicleta ta?- Echilibrul motocicletei nu este unul fantastic. Nu îmi place. În plus, ca de obicei, cheia succesului sunt anvelopele. Cele din față, cele din spate... avem cel puțin câte două la alegere. Iar alegerea mai depinde și de temperatură. Mai avem nevoie de câteva antrenamente pentru a ne decide. ""Dacă vreţi să mă refer la pregătirea mea fizică, pot spune că sunt bine. După pauza de patru luni, am avut mult de lucru cu echipa și, dacă nu făceam testele, am fi pierdut timp prețios în weekend, în timpul cursei, așa că sunt fericit. Nu suntem încă suficient de rapizi, dar nu e grav. "Atât prima, cât și a cea de-a doua etapă a noii ediții a MotoGP se vor desfășura la Jerez de la Frontera, pe 19 și 26 iulie respectiv.