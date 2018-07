Campionatul Mondial 2018: Joachim Loew rămâne OFICIAL selecţionerul Germaniei

scrie agerpres.ro Imediat după dezastru, DFB s-a pronunţat pentru păstrarea lui Loew şi a staff-ului său tehnic la conducerea Mannschaft-ului, dar selecţionerul a cerut câteva zile de reflecţie.. Cariera sa a culminat cu câştigarea titlului mondial în Brazilia, în 2014. Loew se află sub contract cu DFB până la viitoarea Cupă Mondială, ce va avea loc în Qatar, în 2022.Preşedintele Federaţiei germane, Reinhard Grindel, şi-a asumat riscul de a-l reconfirma pe Loew chiar înaintea eşecului surprinzător suferit în faţa Coreei de Sud (0-2), sinonim cu eliminarea de la turneul final din Rusia. "Înaintea Mondialului, am decis să-i prelungim contractul lui Loew (până în 2022), pentru că noi considerăm că nimeni nu poate gestiona mai bine decât el reconstrucţia care va fi indispensabilă după Mondial, indiferent ce se va întâmpla", a spus atunci Grindel.Selecţionerul nu a dorit să se exprime după eliminarea din faza grupelor, anunţând că va lua o decizie în urma unor discuţii cu oficialii federaţiei."Echipa nu a arătat ceea ce poate să facă în mod normal, iar eu ca antrenor sunt responsabil pentru asta. Trebuie să mă întreb, desigur, de ce nu am reuşit", a spus Loew.