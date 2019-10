CAMPIONATUL DE AUTOCROS 2019. Traseul a fost umed şi plin de cotituri

Adrenalină, zgomot produs de motoare şi zeci de cai putere au fost la etapa finală a Campionatului naţional de Autocross. Competiţia, care se desfăşoară tradiţional la sfârşitul lunii octombrie, a fost organizată pe dealurile de la Coloniţa.

Anul acesta, ea concis cu Ziua Naţională a Automobilistului, marcată în data de 27 octombrie. Peste 40 de piloţi din şapte ţări, inclusiv România şi Ucraina şi-au gonit bijuteriile pe patru roţi, în pofida traseului umed şi plin de cotituri. Aceştia au apăsat pe acceleraţie, pentru a ajunge primii la finiş. Nu au lipsit micile accidente care i-au făcut pe unii să abandoneze competiţia chiar de la început. Însă participanţii au avut susţinători pe măsură.



Unii concurenţi spun că deşi traseul le era cunoscut, lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul.



"Concurenţii din cursă cu care am mers împreună sunt experimentaţi au câte 20 de ani în cross, eu am un an. Nu am încă doi ani plini. Doar antrenamente la concurs", a spus Ruslan Ceban, pilot.



Acest participant a venit din România. Dânsul spune că a avut concurenţi bine pregătiţi, motiv pentru care a ajuns al treilea în prima manşă.



"Piloţi bătăioşi cu o pistă foarte bună care ne oferă să ne descărcăm adrenalina. Emoţiile nu sunt pentru că particip de vreo 20 de ani."



Alţii au fost nevoiţi să iasă din cursă, chiar înainte de a o începe, din cauza unor defecţiuni tehnice.



"Este al doilea an consecutiv când am ghinion pe acest traseu. S-a defectat maşina, de asta n-am ajuns nici măcar la start. Ieri a fost totul bine, dar astăzi ghinion. Vom aştepta competiţia de anul viitor", a spus Pavel Petrîş pilot venit din Ucraina.



Cea mai tânără participantă are doar 8 ani şi a gonit pe traseu cu un automobil de model buggy [BUGHI]. Fetiţa conduce un astfel de vehicul de la vârsta de şase ani.



"Foarte bine. Eu cred că niciodată nu voi ocupa locul I, dar locul II sau III e ok pentru mine. Deşi nu sunt foarte experimentată, nu mi-e frică. De la şase ani am început să mă antrenez şi acum am opt ani", a spus Veronica Briţcaia participantă venită din Cernăuţi.



Vizitatorii au urmărit cu sufletul la gură spectacolul oferit de participanţi. Unii au venit să-şi susţină apropiaţii.



Organizatorii speră că şi în acest an premiul cel mare va rămâne acasă.



"Cupa Federaţiei se organizează din anul 2000. Dar campionatul de autocross din anul 1970. Din cinci echipe, trei sunt de moldoveni. Vom vedea, sperăm că cupa va rămâne acasă. 16 ani la rând cupa rămâne acasă, niciodată nu a plecat. Sperăm că moldovenii vor lua locul I", a spus Mihail Pereman preşedinte FARM.