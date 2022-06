Campionatul A.S.I.C.S. de fotbal pe plajă a debutat weekendul trecut pe Arena din parcul "La Izvor", din Capitală. Ediția a 15-a a acestei competiții se desfășoară în parteneriat cu Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului iar în cadrul acestui turneu evoluează 8 echipe, dintre care 4 sunt debutante.

Sâmbătă, 4 iunie, FC Ghidighici s-a confruntat cu CS Ialoveni, "Next" a jucat cu Sportul Studențesc - ULIM, iar Olimpic Pașcani - cu Tinerețea Suruceni.

Secretarul general al Federației Sportive de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova, Iurie Bulgureanu, a menționat că, din cauza problemelor financiare, unele echipe notorii, care au ridicat în picioare tribunele în anii precedenți, nu au putut participa la eveniment.

Iurie Bulgăreanu a evidențiat şi faptul că desfășurarea campionatului a fost posibilă datorită suportului financiar, oferit de A.S.I.C.S.

"În acest sezon participă 8 echipe. Campionatul Republicii Moldova la fotbal pe plajă este în colaborare cu asociația A.S.I.C.S", a spus secretarul general FSFPRM.

Jucătorii echipelor promit spectacol și speră să obţină cât mai multă experiență, ca să poată evolua și la competiții internaționale.

"Sperăm cu fiece meci să obținem calitate, să facem ca cu fiecare meci să arate mult mai atractiv, să se bucure spectatorii. Orice luptător care pornește, are ambiții mari. Dorim și noi să ne batem pentru titlu", a menționat VALERIU BĂIEŞU, președinte "Sportul Studențesc - ULIM".

"Dacă în sezonul trecut, ca obiectiv a fost calificarea în play off, dacă primele 6 echipe se califică în play off, în acest sezon avem ca obiectiv chiar podiumul de trei orice meci îl luăm foarte serios pentru că în fotbal, vorba aia – mingea e rotundă, deci, orice echipă are șansa ei", a declarat DUMITRU GRIŢCO, antrenor "Tinerețea Suruceni".

Printre debutanții campionatului este și echipa Olimpic Pașcani.

Campionatul A.S.I.C.S. de fotbal pe plajă se va desfășura în 7 etape, care vor fi jucate până în data 22 iunie. Faza play-off va avea loc la începutul lunii august, iar finala se va desfășura în perioada 18-21 august.

Meciurile se joacă în zilele de joi și sâmbătă, cu începere de la ora 18. Pentru suporteri intrarea este liberă.