Campionatele naţionale de box. La competiţii au participat 42 de boxeri moldoveni

Fără mari surprize la campionatele naţionale de box. Pugiliştii din Grimăncăuţi, localitate unde s-au și desfăşurat competiţiile, au dominat din nou şi au triumfat în 6 din cele 10 categorii de greutate.



Astfel, campioni naţionali au devenit Dumitru Galagoţ, Vasile Belous, Victor Carapcevschi, Dumitru Coşciug, Andrei Zatuşevschi şi Alexei Zavatin. Cu titlurile de campioni naționeli s-au întors acasă şi tiraspolenii Stanislav Bondarenco şi Victor Vacula, chişinăuianul Gheorghe Gortolomei, dar şi hânceşteanul Dorin Bucşă.



"Plăcut că turneul se desfăşoară la Grimăncăuţi. Este dorinţă de a afirma şi mai tare. Şi undeva chiar e mai dificil să te mobilizezi. Adversarii au fost pe măsură", a spus boxerul Dumitru Galagot.

Mihai Muntean din Grimăncăuţi a fost cel mai în vârstă participant la campionatele naţionale. La vârsta de 38 de ani el este de 14 ori campion naţional. De această dată, grimăncăuțianul a pierdut finala categoriei de greutate de până la 91 de kilograme în faţa consăteanului său Andrei Zatuşevschi.

"Pentru mine e deosebit. Poate din acest motiv am decis să boxez pentru că turneul e acasă. Păcat să ratezi aşa posibilitate. De asta poate am vrut să boxez, poate ultima dată acasă. Prima dată când am devenit campion naţional a fost în 1999. La fel, aici, în satul meu natal", a spus boxerul Mihai Muntean.



Campionatele naţionale de box s-au desfăşurat pentru a cincea oară la Grimăncăuţi, în raionul Briceni, şi pentru prima dată după o pauză de 3 ani.



"Toate emoţiile pe care le am sunt aceleaşi. Fie în altă localitate, fie aici, la noi. Doar că aici unele chestii organizatorice îmi revin mie. În afară de pregătirea sportivilor, mai am alte obligaţiuni şi anume mai sunt nişte măsuri organizatorice", a spus antrenorul lotului naţional de box, Petru Caduc.



La cea de-a 71-a ediţie a competiției au participat 42 de pugilişti.