Campionatele Europene, anulate. Baschetbaliştii nu vor juca la competiţiile continentale

"Ne pare rău că aşa s-a întâmplat, însă situaţia fără precedent necesită aplicarea acestor măsuri. Trebuie să ne conformăm deciziilor luate de organizatori. În zonele de risc se află jucători, antrenori, oficiali, dar şi spectatori", a spus preşedintele FM de Baschet, Alexandru Abramciuc."Naţionala de până la 18 ani are valoare. Băieţii sunt bine pregătiţi şi planificam ca ei să se califice în finală. A fost ultima şansă pentru afirmare. Cu atât mai mult, am adunat în această echipă jucători care sunt legitimaţi la cluburi din Germania, Canada şi Italia", a menționat preşedintele FM de Baschet, Alexandru Abramciuc."Nu este nevoie de foarte mult timp pentru a duce la bun sfârşit competiţiile. Mă refer la faza play off, care ar putea să se dispute în vară. Dacă situaţia nu ne va permite să jucăm, atunci sezonul va fi pur şi simplu încheiat", a spus preşedintele FM de Baschet, Alexandru Abramciuc.Competiţiile interne ar putea reîncepe în luna iunie. Problema reluării campionatelor naționale va fi discutată pe 30 mai la şedinţa biroului federal.