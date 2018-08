Campionat inedit la Londra. Mai mulți participanți au jucat şah sub apă, într-un bazin de înot

Foto: publika

Campionat de şah inedit la Londra. Participanţii şi-au testat concentrarea şi rezistenţa fizică într-un mod mai puţin obişnuit. Ei au jucat şah sub apă, într-un bazin de înot. Pentru fiecare mutare, concurenţii trebuiau să se scufunde în apă.



Pentru ca figurile de șah să nu fie luate de apă, organizatorii le-au dotat cu magneți. Participanții spun că acest joc devine și mai complicat odată practicat sub apă.



”Nu-mi dădeam seama cât de interesant poate fi. Este foarte tensionat, mult mai complicat decât am crezut că va fi. Trebuie să-ți ții respirația și să muți piesele de șah sub apă.”



Şahul subacvatic a fost inventat de şahistul israeliano-american Etan Ilfeld, iar primul meci s-a disputat în 2011. Un an mai târziu s-a organizat şi prima ediţie a Campionatului Mondial.