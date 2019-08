Campionat INEDIT. 176 de participanți s-au întrecut la înotat prin noroi

Britanicii au găsit o modalitate inedită de a petrece sfârșitul sezonului estival. 176 de concurenți a adunat Campionatul Mondial de... scufundări în mlaștină.

Competiția s-a desfășurat la Llanwrtyd Wells, cel mai mic oraș din toată Marea Britanie. În această localitate a fost amenajat un șanț cu adâncimea de jumătate de metru și lungimea de 60 de metri, ulterior umplut cu cea mai murdară apă cu putință.



Competiția a fost câștigată de britanicul Neil Rutter, care se impune pentru al treilea an consecutiv.



"Am început să particip la astfel de competiții cu câțiva ani în urmă. Știam că va fi distractiv, plus la toate este o mare provocare. Noi respirăm printr-un tub în timp ce parcurgem distanța. Este foarte greu", a menţionat un participant.



Turneul este organizat anual în Marea Britanie, în scopuri caritabile.