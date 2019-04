CAMPIONAT DE KARATE. 215 sportivi din Moldova şi România au luptat în ring

Peste 200 de copii au urcat în ring, la Chişinău, în cadrul unei competiţii de karate. Cei mai mici concurenţi au doar patru ani. Antrenorii spun că acest sport dezvoltă spiritul de competiţie şi încrederea în sine.



Sofia are doar cinci ani şi a venit cu părinţii la competiţie de la Slobozia, regiunea transnistreană. După jumătate de an de antrenamente, fetiţe percepe karate drept o distracţie.



"La karate ne jucăm de-a zombie."



Tatăl Sofiei este foarte mândru de succesele micii sportive.



"Este un sport mai activ, ea are foarte multă energie, de asta şi am dat-o la karate", a spus tatăl sofiei.



Fetele care au schimbat orele de balet sau pictură pe karate afirmă că au făcut-o pentru a obţine aptitudini de autoapărare.



"Tatăl meu tot a făcut karate şi a fost campionul Moldovei. De asta, am ales şi eu acest sport. "



"Aici poţi lupta, e vesel, îi cunosc practic pe toţi, unii dintre ei sunt colegii mei de clasă."



"Trebuie să te antrenezi bine, să loveşti corect. Vreau să ajung o sportivă de renume, ca să mă pot apăra, să nu mă fure nimeni, să nu mă bată. "



La competiţie au participat în mare parte adolescenţi, care se vor viitori campioni.



"Fac karate deja de şapte ani. Am ales acest sport pentru a mă învăţa să mă apăr, să ajung campion mondial şi să călătoresc mult."



Antrenorii spun că orice tip de sport este bun, dar karatele, în special.

"În primul rând este puterea. Copilul începe să aibă mai multă încredere în forţele proprii şi nu numai în sport, dar şi la şcoală, şi în viaţă", a spus antrenorul Svetlana Prisacari.



La competiţie au venit şi 20 de sportivi din România. Ei spun că la Chişinău concurenţa este acerbă.



"Foarte pregătiţi. Am avut această impresie şi de când m-a înscris, pentru că am mai auzit de această competiţie şi de aceşti sportivi, pe care i-a şi cunoscut, de altfel, şi sunt foarte bine pregătiţi. "



Cei mai buni sportivi au plecat acasă cu diplome şi trofee.