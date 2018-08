CAMPIONAT DE BILIARD LA BĂLŢI. La competiție participă jucători din șapte țări

Un campionat Internațional la biliard printre juniori şi-a dat startul la Bălți. La competiție participă jucători din șapte țări.



Printre participanţi se numără campioni naţionali şi internaţionali. Sportivii spun că se antrenează de ani buni şi au aşteptări mari de la

acest campionat.



"Antrenamente lungi... Dacă te ocupi la maxim în fiecare zi, totul se va împlini. Zilnic, câte opt ore", a spus campionul mondial, Ucraina, Andrei Tihii.



Țara noastră va fi reprezentantă de mai mulţi sportivi. Cel mai tânăr jucător este din Bălți. Serghei Tcaci are doar 10 ani, dar joacă biliard încă de la 7 ani.



"Tata mi-a arătat și foarte tare mi-a plăcut. Cu tata mergeam. El juca și eu am luat un chiu și am început să joc", a spus participantul Serghei Tcaci.



Capacităţile sportivilor noştri sunt bine cotate.



"Sportul este în Moldova iubit și avem rezultate foarte bune. Eu sper că așa va fi și la acest campionat, noi vom fi nu doar o bună gazdă, dar vom demonstra și rezultatele", a spus secretarul de stat, MECC, Radu Rebeja.



Bălţiul este pentru prima dată gazda unui astfel de campionat. Locația nu a fost aleasă întâmplător.



"Orașul Bălți este locul unde s-a născut unul din campionii mondiali în acest gen de sport, Serghei Crijanovschi", a spus secretarul general al Federației Mondiale de Biliard, Iacub Firsin.



"Este un eveniment important pentru oraşul Bălți. Dacă în Moldova s-au mai organizat campionate mondiale, în Bălți e pentru prima dată", a spus deputatul PDM, Serghei Chiseliov.



Scopul organizatorilor este să promoveze şi mai mult acest gen de sport.



"Avem o istorie lungă. Acum dăm estafeta mai departe, și la Bălți. Suntem interasați să dezvoltăm biliardul și aici", a spus președintele Federației Naționale de Blilliard, Alexandru Ghetmaneț.