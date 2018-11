Campionat automobilistic din Statele Unite ale Americii, NASCAR este aproape de final

FOTO: publika.md

Cel mai popular campionat automobilistic din Statele Unite ale Americii, NASCAR este aproape de final.



Patru piloţi au rămas în lupta pentru titlu după penultima etapă a sezonului. Kyle Busch şi-a asigurat calificarea în Final Four, reuşind să câştige cursa desfăşurată pe circuitul Avondale din statul american Arizona.



Al doilea care s-a calificat în Final Four după această etapă este Kevin Harvock. Americanul s-a clasat pe locul 5, suficient pentru a-şi atinge obiectivul.



Ceilalţi doi piloţi care vor lupta pentru titlu în ultima etapă sunt Joey Logano şi Martin Truex.



Ca şi în orice cursă de NASCAR şi în această etapă accidentele au fost de neevitat. Maşina unui pilot a fost aproape de a lua foc.



Cu 30 de tururi de pistă înaintea finişului într-un alt accident au fost implicate nu mai puţin de 4 maşini.



Ultima cursă de NASCAR din acest an este programată pentru 19 noiembrie, la Miami.