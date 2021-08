Campioana Turciei, Beşiktaş Istanbul a semnat cu "Batman"! Nu este vorba de super-eroul propriu-zis, dar de fotbalistul Michy Batshuayi.Atacantul a fost prezentat de Beșiktaș într-un mod foarte spectaculos. Reprezentanții clubului turc l-au adus pe stadion, îmbrăcat în costumul personajului din benzi desenate."Sunt exact cel de care exact are nevoie Beșiktaș. Sunt nenorocitul Bat-Shuyi."Michy Batshuayi și-a prelungit contractul cu Chelsea până în 2023, iar în acest sezon va juca sub formă de împrumut la Beșiktaș, echipa la care va evolua în tricoul cu numărul 9.Cotat la 10 milioane de euro, fotbalistul belgian a mai jucat de-a lungul carierei pentru Standard Liege, Marseille, Borussia Dortmund și Crystal Palace.Atacantul născut la Bruxelles are la activ 35 de meciuri pentru naționala de seniori a Belgiei, pentru care a marcat 22 de goluri.