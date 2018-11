CAMPIOANĂ LA BODYBUILDING. Moldoveanca Anastasia Brailean, medaliată la concursul Diamond Cup

Foto: publika

A început să se antreneze pentru că-şi dorea un corp tonifiat, iar acum e prima femeie din istoria Federaţiei de Bodybuilding şi Fitness care a luat aurul la concursul internaţional "Diamond Cup". Vorbim despre moldoveanca Anastasia Brailean, aleasă câştigătoare a competiţiei de la Roma.



Concursul de bodybuilding "Diamond Cup" este considerat cel mai prestigios din lume. La cea de-a 73 ediție s-au înscris 15 concurente din ţări precum Estonia, Lituania, Islanda sau Spania.



"Speram la finală, să fiu măcar pe locul șase. Jurații au decis că eu sunt cea mai bună. Pentru Federația de Bodybuilding este prima medalie de aur câștigată de o femeie la categoria fitness bikini și sper să nu fie ultima”, a declarat Anastasia Brailean, campioană al Federaţiei de Bodybuilding şi Fitness.



Tânăra susţine că s-a antrenat zilnic, timp de zece ani, pentru a ajunge la această performanţă.



"În toți acești ani m-am antrenat singură. Primăvara, când am început pregătirele pentru competiții, am decis pentu prima dată să fiu coordonată de un antrenor. Aveam nevoie de sfaturile unui profesionist care să mă ajute să capăt parametrii necesari pentru competiție”, a zis Anastasia Brailean, campioană al Federaţiei de Bodybuilding şi Fitness.



Anastasia Brailean spune că are un program încărcat, dar încearcă să se organizeze astfel încât să le reuşească pe toate. Ziua, munceşte în calitate de traducător, iar seara merge la antrenamente.



”Pentru a avea reușite în plan profesional și armonie în familie, trebuie să găsim un echilibru între cele două. E important să credem în forțele proprii și să nu cedăm niciodată”, a zis Anastasia Brailean, campioană al Federaţiei de Bodybuilding şi Fitness.



Sportiva de 30 de ani a participat și la alte competiţii europene de culturism, în calitate de amator.