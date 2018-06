Campioana Italiei l-a achiziţionat pe Joao Cancelo de la Valencia

foto:

Juventus Torino a mai dat o lovitură pe piaţa transferurilor. Campioana Italiei l-a achiziţionat pe Joao Cancelo de la Valencia. Fundaşul portughez care a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la Inter Milano a ajuns la Torino. El a semnat cu "Bătrâna Doamnă" un contract valabil pe 5 ani.



Clubul Italian a achitat 40 de milioane de euro pentru transferul lusitanului. El e al doilea fotbalist care ajunge la Juventus în acestă perioadă de mercato. Neamţul de origine turcă, Emre Can a venit la campioana Italiei liber de contract după despărţirea de Liverpool.



Joao Cancelo are 24 de ani şi este fundaş lateral. Pe lângă Valencia şi Inter, portughezul a mai fost legitimat la Benfica Lisabona.



În sezonul trecut a jucat pentru Internazional 26 de meciuri şi a marcat o dată. Pentru naţionala Portugaliei a bifat 7 partide. Cancelo nu a fost convocat de selcţionerul Fernando Santos pentru Campionatul Mondial din Rusia.