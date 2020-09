Campioana Franței, Paris Saint-Germain, a realizat primul transfer în noul sezon fotbalistic. Parizienii l-au achiziționat de la AS Roma pe fundașul Alessandro Florenzi. Acesta a fost împrumutat pentru un an cu opțiune de cumpărare. La noua sa echipă, italianul va juca în tricoul cu numărul 24."Sunt foarte emoționat. Am venit aici cu o dorință imensă de a realiza lucruri mari. Voi încerca să ajut echipa să obțină cele mai bune rezultate. Este cel mai important pas din cariera mea."Fundaşul dreapta a debutat la prima echipă a Romei în 2011. Peste 8 ani, el a devenit căpitan, după plecarea lui Daniele De Rossi. A jucat 280 de meciuri pentru "giallorossi" și a marcat 28 de goluri. El are 36 de selecţii şi două goluri pentru naţionala Italiei.În ultima parte a sezonului trecut, Florenzi a fost împrumutat la Valencia.