Câmpiile cu levănțică din țara noastră încep să prindă culoare şi să atragă primii vizitatori. Ademeniţi de movul irezistibil şi aroma îmbietoare, mai mulţi admiratori au venit sâmbătă pe lanul de lavandă de lângă satul Colonița, municipiul Chișinău.Proprietarul plantaţiei, Valeriu Ciorbă, este de profesie programator. Ideea de a iniţia o afacere frumos mirositoare i-a venit în urmă cu doi ani.„Din timpuri străvechi lavanda se folosea pentru igiena corpului. Are proprietăți curative pentru pielea corpului, pentru respirație. Tratează arsurile, înțepăturile, calmează”, a spus VALERIU CIORBĂ, agricultor.Inițial, ideea afacerii consta doar în creșterea florilor care, în toamnă, erau colectate și trimise la fabrică pentru producerea uleiului esențial de levănțică.„Anul acesta am hotărât să dezvoltăm această idee. Câmpul în care ne aflăm ne străduim să îl amenajăm cu decorațiuni. Să creăm o atmosferă rustică, simplă, lumea să se simtă comod, relaxat, departe de civilizație și cât mai aproape de sânul naturii”, a spus VALERIU CIORBĂ, agricultor.Seceta din acest an i-a dat bătăi de cap fermierului, care până la începutul verii credea că pierde mai mult de jumătate din recoltă. Ploile din iunie, însă, i-au adus noi speranţe.„Astăzi este prima zi când în câmpul nostru a venit fluturași și albinuțe. Acesta este semnalul că florile au început a se deschide și în câteva zile aici va fi o mare de culoare violet, de arome și fluturași”, a spus VALERIU CIORBĂ, agricultor.Măsurile de protecţie împotriva COVID-19 trebuie respectate şi în lanul cu levănţică. Astfel, sunt admise grupuri formate din cel mult trei oameni care sunt îndemnați să păstreze distanța socială.„Ne plictiseam în casă, era cald și am decis să ieșim. E foarte frumoasă și are un miros incredibil.”„E spectaculos. El este jumătate în levănțică albă, levănțică mov. Câte un buchețel îl pun pe noptieră, alături de dormitor și tot timpul simt mirosul de levănțică. ”În lanul cu levănțică vizitatorii pot avea acces zilnic până la apusul soarelui.