CAMPER FEST 2019. Zeci de proprietari de rulote au venit la Orheiul Vechi

Zeci de proprietari de rulote şi-au dat întâlnire la "Camper Fest 2019", care se desfăşoară zilele acestea la Orheiul Vechi. Amatorii de camping din Moldova, România şi Ucraina au instalat un mini orăşel într-un loc pitoresc, pentru a face schimb de experienţă şi pentru a se bucura de cele mai frumoase peisaje şi atracții turistice de prin părţile locului.



Familia Constantinescu din Bucureşti sunt pioneri ai turismului auto din România. Acum 4 ani, Dan Constantinescu a renunţat la slujba din Bucureşti şi împreună cu soţia şi cei doi copii gemeni a început să colinde România în lung şi-n lat.

Călătoria a durat doi ani. În 2017 soţii Constantinescu au cumpărat o rulotă şi de atunci locuiesc în ea.



Acum familia Constantinescu are deja 4 copii şi 2 animale de casă, sau de rulotă, mai bine zis: o pisică şi un căţel. Până acum au ajuns în peste 20 de ţări.



La festivalul "Camper Fest 2019" au venit o mulţime de astfel de turişti. Alexandru Cojocari, unul dintre organizatorii festivalului, călătoreşte de ani buni de unul singur într-o casă pe roţi. Acum jumătate de an, Alexandru a fondat primul centru de închiriere de rulote din Moldova.



"Să locuieşti într-o asemenea casă pe roţi este destul de confortabil pentru că există toate condiţiile: câteva paturi, aici pot dormi 4 oameni, aici 3, încă doi, aici sus. Toate condiţiile, bucătărie, aragaz, frigider, unde putem păstra mâncarea", a spus ALEXANDRU COJOCARI, organizator.



Unii participanţi au ajuns în Moldova pentru prima dată. De exemplu, aceşti turişti din Odessa, pentru care călătoriile pe roţi s-au transformat într-un mod de viaţă.



"Am venit 3 familii, mai aşteptăm una. Toţi suntem cu copiii, dacă observaţi. În general, am venit aici să ne odihnim, pentru că aveţi locuri frumoase, avem ce vedea. Cred că trebuie să dezvoltăm această tendinţă şi s-o promovăm", a spus ALEXANDRU SEMENEŢ, turist.



Festivalul Camper Fest de la Orheiul Vechi se încheie azi, dar oamenii aşteaptă cu entuziasm următoarea ediţie.