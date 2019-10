Campanie de vaccinare a milioane de copii în Filipine, după reapariţia poliomielitei

Autorităţile din Filipine au lansat luni o campanie guvernamentală de vaccinare a milioane de copii împotriva poliomielitei, o maladie care a reapărut în luna septembrie în această ţară pentru prima dată după anul 2001, scrie agerpres.ro.

Numeroşi părinţi filipinezi, ţinându-şi în braţe copiii adormiţi, au stat la cozi încă din zorii zilei în această ţară marcată de mai mulţi ani de o scădere a ratei de vaccinare şi de o polemică legată de un vaccin contra febrei denga.



"Este pentru binele copilului meu", a declarat o locuitoare dintr-o suburbie a oraşului Manila, Ruth Miranda, după ce fiului ei i-a fost administrat acel vaccin oral.



În jurul centrului de vaccinare, atmosfera era festivă, cu muzică şi vânzători de îngheţată. Însă miza este una ridicată.



În capitala statului filipinez, care are aproximativ 13 milioane de locuitori, ratele de vaccinare pentru copii şi tineri au scăzut dramatic, ajungând de la 77% în 2016 la 24% în iunie 2019.



Deja afectat la începutul anului 2019 de epidemii de rujeolă şi de febră denga, care au făcut peste 1.000 de morţi, statul filipinez a înregistrat în luna septembrie două cazuri de poliomielită, primele detectate după 2001, anul în care fuseseră raportate trei cazuri.



Din cauza slabei acoperiri vaccinale din această ţară, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a exprimat preocuparea după reapariţia acestei boli infecţioase, care poate să cauzeze paralizie şi chiar moartea persoanelor infectate.



Cazurile detectate în acest an, la fel ca cele din 2001, sunt într-adevăr asociate unor virusuri provenite din tulpini vaccinale. Acea formă virală atenuată devine mai periculoasă după o mutaţie care se produce atunci când acoperirea vaccinală este slabă şi în condiţii de igienă neadecvate, care oferă virusului posibilitatea de a se înmulţi, a precizat OMS.



Încrederea populaţiei în vaccinare s-a prăbuşit în Filipine după o controversă legată de un vaccin contra febrei denga, scăzând de la 93% în 2015 la 32% în 2018, potrivit unui studiu realizat de London School of Hygiene and Tropical Medicine.



În 2016, Filipine a fost prima ţară care a utilizat Dengvaxia, primul vaccin creat în lume împotriva febrei denga, în cadrul unui program experimental la care au participat sute de mii de elevi.



Însă o controversă a apărut după dezvăluirea făcută un an mai târziu de fabricantul vaccinului, grupul farmaceutic francez Sanofi, potrivit căruia vaccinul ar putea agrava simptomele prezente la persoane non-infectate în trecut cu virusul bolii. Programul de vaccinare a fost întrerupt, iar vaccinul în cauză a fost interzis.