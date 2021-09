Campanie de salubrizare pe Nistru. Locuitorii raionului Soroca s-au adunat să cureţe zona

Nistrul este plin de gunoi, care ajunge la mal din cauza iresponsabilităţii unor oameni. O echipă de voluntari a lansat o iniţiativă de salubrizare a fluviului. Aceştia au îndemnat şi locuitorii raionului Soroca să se alăture campaniei "Hai să facem Nistrul mai curat!", care va dura câteva zile şi se va desfăşura în cinci localităţi. Sătenii din Egoreni, care se află chiar pe malul Nistrului, au răspuns apelului și s-au adunat, de la mic la mare, pentru a salubriza zona.



"- Am venit să ajutăm. - Tinerii se implică în astfel de acţiuni? - Nu, nu mulţi."



"Astăzi noi strângem plastic şi multe care poluează râul Nistru."



"Ne doare foarte mult şi am vrea mai multă populaţie să se implice în lucrurile astea, să salvăm cât de cât malul Nistrului."



Localnicii spun că nu doar ei se fac vinovaţi de gunoiul care ajunge pe mal, dar şi cei care mai vin la odihnă în zona respectivă.



"Noi presupunem că nu numai locatarii fac aceste locuri, presupunem că mai vine cineva pentru că sunt nişte lucruri, ceea ce am descoperit noi astăzi este mult şi nu este numai de la locatarii din sat",



Organizatorii spun că acesta nu este primul eveniment de acest gen, iar gunoiul, precum plasticul şi sticla, care nu sunt biodegradabile, este dus la o platformă special amenajată recent în localitate.



"Am încercat prin proiectul ”Implică-te şi vom reuşi” şi eu sunt ferm convinsă că o să reuşim ca să curățăm malurile măcar pe cinci localităţi care sunt pe malul Nistrului, începând de la Cosăuţi şi terminând cu Vasilcău", a spus președintele A.O. ”ECO-SOR”, Valentina Jamba.



Participanţii la acţiune au primit mănuşi şi saci de gunoi. Unul dintre ei este chiar primarul satului Egoreni, care ne-a spus că localnicii nu mai aruncă gunoi pe marginea drumului.



"Locuitorii satului Egoreni cu timpul au conştientizat faptul că trebuie să menţină curăţenie. Este organizat o dată în lună, poate este puţin, dar nu avem alte posibilităţi, la sfârşit de lună, ultima sâmbătă din lună mergem cu tractorul prin sat, strângem de la cetăţeni gunoiul”, a declarat primarul satului Egoreni, raionul Soroca, Victor Mutruc.

Proiectul "Implică-te şi vom reuşi" este susţinut financiar de Fundaţia Est Europeană.