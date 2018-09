Campania UN DOCTOR PENTRU TINE a ajuns la Fălești. 250 de oameni din Mărăndeni au fost examinaţi de medici

Locuitorii satelor Mărăndeni, Sărata Veche și Chetriș din raionul Fălești au fost examinaţi gratis de medici. În Mărăndeni oamenii s-au înscris din timp la consultații. De dimineață, aproape 250 de persoane au venit să vadă care este starea lor de sănătate.



"- Acum mă auzi? - Nu aud nimic. Când mănânc, când aud, când nu aud."



"- M-a controlat și m-a îndrumat să mă duc să-mi verifice aparatul că nu prea aud. "



În afară de medicul de familie, în localitate nu mai sunt specialiști. Aşa că sătenii sunt nevoiți să plece la Bălți sau la Fălești pentru a face consultaţii.



"E foarte bine că au venit medicii la noi în sat. Am trecut la medicul cardiolog și mi-a găsit tensiunea mărită și mi-a spus care lecuire să iau."



"- Am rămas mulțumit. - V-au verificat? - M-au verificat și mi-au dat sfaturi concludente care într-adevăr eu nu le-am știut."



"- Au venit specialiștii și le mulțumesc din toată inima și dă Doamne să treacă toată lumea."



Potrivit șefei Centrului de Sănătate din Mărăndeni, inițiativa Guvernului de a lansa campania "Un doctor pentru tine" este binevenită, mai ales că cei mai mulți pacienți sunt persoanele de peste 60 de ani.



"S-au înscris din timp, lumea a fost anunțată, pe liste sunt 245 de persoane. Le mulțumim pacienților că au fost receptivi și au răbdare să aștepte", a spus șefa Centrului de Sănătate Mărăndeni, Fălești, Angela Culibaba.



Și în Sărata Veche oamenii au așteptat să fie consultaţi de specialiști. Galina Roman a urmat anul trecut un tratament pentru inimă, dar boala nu a dispărut.



"Schimbări la inimă mi-a găsit, tensiunea mare și mi-a dat lecuire mai departe ce să urmez", a spus locuitoare a satului Sărata Veche, Fălești, Galina Roman.



"Mi-a făcut cardiograma, îmi medicamente, tot ce am nevoie."



"- Am venit cu urechile că nu aud bine, pentru că sunt bătrână. - V-a dat tratament? - Mi-a dat tratament pentru că am avut microinsult."



Săptămâna trecută în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine" au fost oferite peste 3700 de consultații gratuite. De asemenea, peste 7.700 de oameni și-au făcut radiografie pulmonară. Doctorii au examinat gratis şi în jur de 500 de copii. Zilele viitoare, medicii vor ajunge în raionul Ocnița.