Campania Publika TV la final. Centrul naţional de transfuzie a Sângelui a oferit premii simbolice

Rezervele de plasmă convalescentă pentru tratamentul de COVID-19 au crescut într-o lună cât în jumătate de an, în urma campaniei Publika TV. Din noiembrie, peste o mie de bărbaţi au donat plasmă, un element sangvin extrem de necesar în tratarea formelor grave de COVID-19, iar pentru gestul lor au primit în dar câte o sticlă de vin. La final de campanie, Publika TV şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului au primit câte un premiu simbolic din partea Centrului naţional de transfuzie a Sângelui."Aş vrea să vă oferim acest trofeu, trofeul recunoştinţei. Este trofeul recunoştinţei din partea miilor de pacienţi care cu suportul dumneavoastră şi al colegilor dumneavoastră au primit această plasmă foarte necesară. În lunile noiembrie şi decembrie am fost o echipă mare şi am realizat un scop nobil."La sfârşitul lunii noiembrie, Publika TV a îndemnat bărbaţii care s-au tratat de COVID-19 să meargă să doneze plasmă convalescentă. Asta pentru că din aprilie, când s-a anunţat că e nevoie de plasmă, şi până la sfârşitul toamnei, doar 1400 de bărbaţi au donat plasmă. Într-o singură lună de campanie, o mie de bărbaţi care au avut COVID-19 au păşit pragul Centrului de transfuzie şi au donat plasmă."Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui înregistrează, în medie, 20 - 25 de donatori pe zi. Asta ne permite să menţinem rezervele suficiente de plasmă convalescentă pentru o perioadă de cel puţin 10 - 12 zile. Continuitatea şi prezenţa de 20 - 25 ne permite să asigurăm toate necesităţile medico-sanitare. "Campania s-a desfăşurat cu suportul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului. În total, pe parcursul campaniei 29 de vinării din ţară au oferit sticle de vin pentru donatori."Vreau să mulţumesc acum, în ajun de Crăciun, colegilor mei, producătorilor de vin că au reacţionat foarte repede şi au donat vinul cu drag." Publika TV mulţumeşte tuturor celor care au răspuns apelului şi au mers să doneze. Împreună am dăruit speranţă."Ideea ne-a venit când am văzut că stocurile de plasmă convalescentă necesară bolnavilor de COVID-19 erau pe sfârşite. Acum, la încheierea campaniei, am constatat că altruismul şi omenia nu au dispărut încă."Deşi campania de informare s-a încheiat, cei care vor dona plasmă convalescentă vor primi în continuare câte o sticlă de vin, până la epuizarea stocurilor. Bolnavii în stare gravă încă mai au nevoie de ea pentru a se face bine. Vă îndemnăm să le fiţi alături.