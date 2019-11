Campania "O casă protejată, o viaţă salvată" a fost relansată. Aproape o mie de familii vor beneficia de detectoare de fum

Campania de informare a populaţiei "O casă protejată, o viaţă salvată" a fost relansată astăzi. Aproape o mie de familii din întreaga ţară vor beneficia gratuit de detectoare de fum, iar scopul campaniei este de a evita cazurile de intoxicaţii cu monoxid de carbon. Pompierii și salvatorii au mers în mai multe case din comuna Tohatin, municipiul Chişinău, pentru a instala detectoare.

Campania a fost relansată în faţa unei case afectată de un incendiu. În acest mod, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii Excepţionale au vrut să atragă atenţia asupra importanţei detectoarelor de fum în locuinţelor tuturor cetăţenilor.



"Atunci când se întâmplă un incendiu, sau are loc emanarea monoxidului de carbon de la o sobă defectă, cu siguranţă o să auzim aşa un sunet, ceea ce oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie să iasă din locuinţă, întrucât avem o situaţie de risc", a spus Liliana Puşcasu, ofiţer de presă al IGSU.



Primele detectoare de fum au fost intalate în câteva case din comuna Tohatin din municipiul Chișinău.



"Detectorul vă va da de ştire, deoarece el începe a piui. Dacă dumnevoastră auziţi că el piuie, asta înseamnă că în casă a ieşit fum, iar aici este foarte periculos şi trebui să ieşiţi afară."



Natalia Soltinscaia are 90 de ani, iar pompierii au instalat, astăzi, un detector de fum în casa acesteia.



"- Lasă să fie, eu nu am mai văzut aşa ceva niciodată.

- Dar dumnevoastră aţi înţeles pentru ce sunt aceste detectoare?

- Da da,

- Dar este bine?

- Da, am trăit 90 de ani şi nu am mai văzut aşa ceva", a zis Natalia Soltinscaia, locuitoare a comunei Tohatin.



Fiica femeii spune că, astfel, mama sa va fi în siguranţă.



"Eu am mai văzut pe televizor, dar aşa prima dată văd. Doamne fereşte, ea o să simtă. Ea nu prea simte că e bătrână, dar aşa a auzi, şi o să vadă şi gata."



Beneficiarii Campaniei Naționale "O casă protejată, o viață salvată" sunt selectaţi de autorităţile publice locale.



"Se întocmeşte de comun cu autorităţile publice locale o listă de persoane, în special familiile social vulnerabile, cei care nu îşi pot permite achiziţionarea acestor detectoare. Grupul ţintă sunt vârstnicii, familiile cu mulţi copii, cei care sunt ţintuiţi la pat", a zis Ianuş Erhan, secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne.



În anii precedenţi, în cadrul Campaniei O casă protejată, o viaţă salvată au fost instalate peste 7000 de detectoare de semnalizare. Totodată, în şase cazuri, instalaţiile s-au declanşat în momentul izbucnirii incendiului.

În acest an, angajaţii IGSU vor instala detectoare de fum în raionele Făleşti, Donduşeni, Briceni, Teleneşti, Cahul şi Găgăuzia.