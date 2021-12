Campania Loteriei Naţionale a ajuns la sute de copii din cinci raioane

Cinci sute de copii au simțit din plin magia sărbătorilor de iarnă datorită darurilor oferite de partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive. Campania ”Să aducem sărbătoare copiilor” a ajuns în raioanele Căuşeni, Edineţ, Drochia şi Briceni.Familia Mutruc din satul Sofia are 9 copii. Soţilor Mutruc le este greu să le cumpere tuturor cadouri de sărbători. În acest an, partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive le-a sărit în ajutor."Vrem să mulţumim Loteriei Naţionale pentru actele de binefacere, pentru cadourile pe care le-au primit copiii de Revelion", a declarat Cornel Mutruc.Primarul din Sofia spune că în sat sunt mulţi copii care aşteaptă cadouri."Cadourile de la Loteria Națională sunt foarte binevenite. Copiii le așteaptă cu nerăbdare. Vă mulțumim din partea locuitorilor satului Sofia și consiliului local pentru colaborarea pe care o avem și suportul acordat", a spus primarul Veaceslav Magaleas.Campania a ajuns şi în satele Coteala din raionul Briceni şi Corpaci, raionul Edineţ."Nu m-am aşteptat că Loteria Naţională va veni cu cadouri pentru copiii mei. Vă mulţumesc frumos", a spus Cristina Nozlac."Acest tip de donație a devenit deja o tradiție. Noi am beneficiat, în cadrul altor activități, de suport în perioada pandemiei în 2020. Loteria Națională ne-a ajutat și în cadrul proiectului Cantină socială pentru persoanele vârstnice și acum ne bucurăm că ați venit cu acest cadouri extraordinare pentru copii", a declarat primarul din Corpaci, Veaceslav Uja.Iar copiii din Sauca, Ocnița, au pregătit un matineu cu poezii și colinde în semn de recunoștință pentru surprizele dulci.Daruri au primit şi 100 de copii din satul Cîrnăţeni din raionul Căuşeni."Noi educăm cinci copii. Mulţumim Loteriei Naţionale pentru cadourile oferite în ajun de sărbători", a spus Ala Golan."Avem 520 de copii în sat. E clar că, la fel ca şi în alte localităţi, sunt copii cu nevoi speciale, familii vulnerabile şi noi vrem încă o dată să vă aducem sincere mulţumiri şi sperăm la o nouă întâlnire", a declarat primarul satului Cîrnăţeni, Oleg Savca.Campania "Să aducem sărbătoare copiilor" a fost lansată în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a aduce un strop de bucurie copiilor din familii defavorizate din mediul rural. NGM Company va oferi peste 2.000 de cadouri pentru copii din 19 localități. În perioada 2019 – 2021, partenerul privat al companiei fondate de stat "Loteria Națională a Moldovei" în domeniul loteriei și pariurilor sportive a oferit peste 7 milioane de lei pentru diferite acte de caritate și proiecte de susținere a populației.