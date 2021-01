Campania lansată de PUBLIKA TV are succes. Peste 50 de poliţişti de la ”Fulger” au donat plasmă pentru pacienții cu forme grave de COVID-19

Directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, spune că datorită campaniei ''Fii bărbat, donează plasmă'', oamenii s-au mobilizat, iar instituţia are acum chiar şi rezerve."Toţi specialiştii din cadrul instituţiei noastre dar şi toată comunitatea medicală a salutat şi vine cu un respect deosebit faţă de campania PUBLIKA TV. Am reuşit să organizăm un număr continuu şi un număr suficient pentru a menţine rezervele de produse sangvine inclusiv şi pentru toată perioada de vacanţă care a fost în ultimile zile.", a spus directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui, Svetlana Cebotari."55 de angajaţi ai brigăzii de poliţie cu destinaţie specială Fulger din propria iniţiativă, majoritatea care deja au învins COVID-ul, s-au mobilizat astăzi şi au venit să suplinească rezervele de plasmă şi sânge a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.", a spus ofiţerul de presă IGP, Diana Fetco."Este foarte important, deoarece plasma convalescentă ajuta ca să se însănătoşească bolnavii care sunt mai gravi.""Eu consider că facem un lucru bun şi suntem toţi voluntari pentru a dona şi sperăm să fie un ajutor pentru cei care au nevoie."Persoanele care doresc să doneze plasmă, trebuie să prezinte doar copia extrasului eliberat de medicul de familie sau instituția spitalicească, care să confirme că s-au vindecat de COVID-19. Plasma poate fi donată după două săptămâni de la însănătoșire, de către persoanele de gen masculin, cu vârste între 18 și 60 de ani, care nu au boli cronice.