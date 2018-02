Campania Bunicii grijulii a IGP a ajuns și în Comrat. Vârstnicii ajută copiii să traverseze strada

Campania "Bunicii grijulii", iniţiată de Inspectoratul General al Poliției, a ajuns ieri și în orașul Comrat. Oamenii legii au informat părinţii, bunicii şi copiii despre siguranţa traversării străzii, atunci când pleacă spre școală sau revin acasă.

Proiectul, care va fi lansat în luna mai, presupune prezenţa bunicilor în preajma trecerilor de pietoni de lângă şcoli şi grădiniţe.

La eveniment a fost prezent și șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc. Potrivit lui, campania are drept scop prevenirea accidentelor cu implicarea copiilor.



"Acum noi suntem la etapa de consultare. Am trecut deja prin 20 de raioane unde am consultat acest proiect cu administrația publică locală, cu profesorii, cu poliția locală", a spus șeful-adjunct IGP, Gheorghe Cavcaliuc.



Primarii localităților şi profesorii din regiune susțin proiectul.



"Consider că proiectul este unul actual, în special pentru orașe. În Ceadîr-Lunga avem șase instituții de învățământ, care se găsesc în apropierea unor drumuri periculoase. Fluxul cel mai mare de copii este între orele 07:00 și 08:00, atunci când copiii merg la școală."



"Din păcate, au fost astfel de cazuri, dar nu grave. Noi, profesorii, ne facem griji, deoarece răspundem de siguranța copiilor. Pentru noi este important ca ei să ajungă și să plece de la școală sănătoși acasă", a spus Svetlana Baiadjî.



Campania „Bunicii grijulii” este inspirată din practica unor oraşe din Italia. Potrivit conducerii IGP, în acest mod pensionarii se vor simţi mai utili pentru societate. În anul 2017 s-au produs 300 de accidente, în urma cărora au murit 12 copii.