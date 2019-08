Căminele studențești din Capitală sunt în febra pregătirilor pentru noul an de studii. Muncitorii se grăbesc să încheie lucrările la timp, ca studenții să reușească să se cazeze până la sfârşitul lunii august. În timp ce unele cămine sunt reparate capital, în altele se fac doar lucrări cosmetice.

Printre cei care dau o mână de ajutor sunt și studenți, răsplătiți cu posibilitatea de a sta gratuit în cămin pe durata verii. Înainte să revină la halatele albe, Vitalie Rabei și câțiva colegi de-ai săi de la Facultatea de Stomatologie, împrospătează holurile căminului.



”Mai sunt câteva mici lucruri, care trebuiesc efectuate. Deci, în cămin este totul aproape de final, dar au rămas câteva lucruri de efectuat pe afară. De vopsit scaunele, care sunt în fața căminului, tomberoanele de gunoi”, a spus studentul, USMF, Vitalie Rabei.



În gestiunea Universității de Medicină sunt zece cămine. Cei mai norocoși vor fi studenţii care vor ajunge să locuiască în căminul numărul 13, care a fost reparat capital.



”Cu instalarea faianței în dușuri, cu reorganizarea bucătăriilor, camerelor și spațiilor de uz comun. Se preconizează ca la întâi septembrie, lucrările să fie finalizate”, a spus șeful campusului studențesc al USMF, Victor Şchiopu.



Și la căminele Academiei de Studii Economice este mare forfotă în ajunul noului an de studii. La căminul numărul 2, băile și toaletele sunt renovate în totalitate. Costul lucrărilor ajunge la aproximativ 1,2 milioane de lei.



”Lucrările au început la începutul lunii iulie. Este contract semnat cu un agent economic, care prevede ca lucrările să fie finalizate la sfârșitul lunii august”, a spus prodecanul ASEM, Igor Melnic.



Lucrări de reparație sunt făcute și în unele blocuri de studii ale ASEM. Pentru asta au fost alocate aproximativ patru milioane de lei.



”Lucrările se efectuează capital, absolut tot de la zero. Începând cu schimbarea geamurilor, pavajul, tavanele, pereții. Mai facem lucrări de reparație în blocul C, unde în primăvară am schimbat ascensoarele, deja facem reparație pe coridoare”, a spus prodecanul ASEM, Igor Melnic.



Preţul pentru un loc în căminul studenţesc al Universităţii de Medicină variază între 380 și 450 de lei, pentru o lună. Iar pentru studenţii de la Academia de Studii Economice, prețul este de 250 de lei.