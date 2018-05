Calvarul unor locatari din Telecentru: Un apartament, transformat în groapă de gunoi, A LUAT FOC (FOTO)

Un apartament din cartierul Telecentru al Capitalei, transformat de proprietară într-o groapă de gunoi, a fost cuprins aseară de flăcări. Pompierii au reuşit să localizeze focul în scurt timp, dar susţin că riscul nu a pierit, pentru că în casă ar exista materiale inflamabile.

Vecinii spun că trăiesc un coşmar de zeci de ani.

Pe lângă mirosul înţepător care vine dinspre locuinţa burdușită cu deşeuri, acum iată că au fost inundați şi învăluiți în fum.

"Este prima dată când a fost incendiu, dar inundaţii, eu nu ştiu de câte ori să vă spun, eu am permanent. Am făcut reparaţie în baie de vreo trei ori din cauza lor. Imediat după ce am făcut reparaţie, am avut inundaţii în toată casa", a spus vecinul Victor Ceban.

Proprietara apartamentului cu trei camere adună acolo, de zeci de ani, tot ce găseşte în tomberoane. Fiul acesteia nu a vrut să dea explicaţii pentru cele întâmplate:

"Domnişoară, eu tot înţeleg. Noi acum scoatem gunoiul."

Vecinii spun că au ajuns la capătul răbdării:

"Ea ţine acolo câini, e putoare, e dezordine şi cei de sus şi cei de jos au necaz din cauza lor."

"Trebuie de luat măsuri pentru că avem copii mici. Asta e ca şi cum am sta pe un butoi cu pulbere."

"Aduce toate gunoaiele în casă şi ţine în casă câte 4-5 câini."

Deranjați de miros, de purici, mizerie şi câini vagabonzi, locatarii s-au plâns autorităţilor, dar fără niciun rezultat:

"Am apelat la poliţie, dar măsuri nu s-au luat pentru că apartamentul este privatizat şi nu poate intra nimeni."

Despre această problemă cunosc şi locatarii din blocurile din preajmă:

"Au depus plângere la poliţistul de sector, la rândul ei, proprietara s-a plâns pe acei locatari. Oamenii erau nevoiţi să scrie lămuriri. Bine că incendiul a avut loc când nimeni încă nu dormea, dar dacă izbucnea noaptea?!"

"Nimeni nu ia nicio măsură, oamenii ăştia se chinuie."