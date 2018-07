CALVARUL copiilor din Thailanda! Filmul supraviețuirii povestit de cei 12 băieți care au stat 17 zile în peșteră

Cei 12 băieți salvați dintr-o peșteră inundată din Thailanda au vorbit public prima dată despre încercarea prin care au trecut în cele 17 zile petrecute într-o peșteră din nordul Thailandei și au prezentat filmul supraviețuirii de când au intrat și până i-au găsit scafandrii, scrie BBC News, citează libertatea.ro.

Adul Sam-on, de 14 ani, singurul membru al grupului care vorbește engleza, le-a spus reporterilor că atunci când s-a întâlnit cu scafandrii britanici nu a putut să spună decât salut.

După conferința de presă de miercuri, băieții care au petrecut peste două săptămâni în peșterile Tham Luang au fost transportați spre orașul natal cu microbuze. În perioada următoare băieții, care nu vor mai acorda alte interviuri presei, vor merge pentru o perioadă la un templu budist și vor trăi asemenea călugărilor, o tradiție pentru tinerii thailandezi care au suferit o traumă.

La conferința de presă băieții au mers îmbrăcați în echipamentul echipei lor de fotbal și au început prin a se prezenta și a spune pe ce post joacă fiecare.

Majoritatea întrebărilor jurnaliștilor, care au fost triate de un psiholog înainte de a le fi puse băieților, s-au învârtit în jurul experienței trăite în peșteră și a felului în care au ajuns acolo.

Răspunzând la întrebări unul dintre băieți a spus că apa pe care au băut-o era curată și că au trăit fără mâncare. Un altul a spus că au învățat foarte multe din această experiență și că de acum înainte va fi mai atent și își va trăi viața la maxim. Alt supraviețuitor a spus că "Această experiență m-a învățat să fiu mai răbdător și mai puternic".

Cum au ajuns în peșteră de la bun început

Ake, antrenorul celor 12 adolescenți, a povestit cum au ajuns să intre în peșteră de la bun început. "Nu am fost niciodată în peșteră, dar am postat despre asta pe Facebook". El a adăugat că nu au mers în peșteră să sărbătorească ziua lui Nite, ci pentru a explora.

Când au văzut că apa a început să crească și-au dat seama că sunt prinși și au început să înainteze în partea opusă. Au și înotat în repetate rânduri pentru că toți băieții știau cum să facă asta. "Nu ne-am dat seama cât de mult poate crește apa și nici cât de departe am înaintat", a mai spus antrenorul.

Când cineva a întrebat dacă s-au pierdut Ake le-a spus că nu că ar putea ieși cu frânghii.

Ake a spus că băieții au încercat să își croiască drum înapoi înotând, dar i-a calmat spunându-le că apa va scădea în ziua următoare.

"Am văzut apă picurând de pe pereți, așa că am rămas lângă sursa de apă. La vremea respectivă nu ne-am speriat, pentru că am crezut că apa va scădea și cineva ne va salva", a mai spus antrenorul care a adăugat că a încercat să le țină băieților moralul ridicat și să le găsească apă de băut curată.

Ce au făcut în perioada petrecută în peșteră

Tot antrenorul a fost cel care a povestit ce au făcut în perioada petrecută în peșteră. El a spus că puteau auzi ploaie deasupra lor și își imagina că se află în apropiere de o ieșire așa că au început să sape cu rândul. Am continuat să săpăm spre un loc sigur, a spus Ake.

Zece zile au stat singuri până când a ajuns al ei un scafandru britanic.

Cum au trăit momentul întâlnirii cu scafandrii britanici

Dul, singurul dintre băieți care vorbește engleză, povestește că la un moment dat, în timp ce erau pe o stâncă, au auzit pe cineva vorbind. Antrenorul le-a cerut să facă liniște și să asculte atenți, pentru a se asigura că vocile sunt reale și nu și le imaginează.

Când și-au dat seama că totul era real, Mick, care avea o făclie, s-a apropiat de zona în care se auzeau scafandrii să vadă cine este acolo. Toți copiii s-au îngrămădit să vadă ce este și atunci au apărut britanicii: "Când au apărut nu am putut să spun decât salut. Ne-a întrebat cum ne simțim și i-am spus că suntem toți bine".

Băieții au spus că au fost foarte surprinși să constate că cel care a ajuns la ei nu era thailandez și că vorbea engleză.

Răspunsul englezului când a aflat că toți 13 sunt bine a fost 'Minunat', iar apoi a urmat o tăcere. Antrenorul Ake i-a cerut băiatului să traducă ce spune englezul, dar acesta le făcea semn să aibă aștepte. lui Băiatul spune că toți au fost surprinși să constate că cel care a ajuns la ei nu era thailandez.

În ciuda întâlnirii scafandrul nu a putu să-i scoată de acolo așa că s-a întors și le-a adus hrană cu care să trăiască în timp ce echipele de afară încercau să facă loc pentru a ajunge la ei și a-i scoate în siguranță.

Cum și-au petrecut următoarea săptămână

A mai trecut o săptămână până să fie scoși la suprafață, în acest timp au fost însoțiți de scafandri, au jucat dame cu aceștia, iar pe unul dintre scafandrii militari l-au numit regele peșterii. Unul dintre băieți a povestit că unul dintre aceștia îi amintea de tatăl lui pentru că îi spunea copil.

De asemenea, alături de ei se afla și un medic scafandru din trupele speciale thailandeze.