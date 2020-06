Calvarul bolnavilor de COVID-19. Destăinuirile unei paciente: "Prietenii se fereau de mine"

Bolnavii de COVID-19 din ţara noastră trec printr-un adevărat calvar. Unii dintre ei sunt discriminaţi şi marginalizaţi. În această situaţie, Ministerul Sănătăţii a lansat un spot de sensibilizare a opiniei publice şi de promovare a toleranţei.

"Noi, oamenii care deja am fost infectaţi am trecut deja printr-o poveste dură şi grea şi am reuşit să trecem peste ea şi nu credem că este cazul să fim discriminaţi".

Eroina spotului, Andreea Purice, are 16 ani şi a fost diagnosticată cu COVID-19 în martie. Fata spune că oamenii au acuzat-o că s-ar fi îmbolnăvit de la mama sa, care ar fi venit din Italia şi n-ar fi respectat regimul de carantină. În realitate, însă, mama fetei este asistent medical în ţară şi s-a infectat de la un pacient.

"M-a deranjat faptul că oamenii nici nu ştiau situaţia, dar au început să zică că mama mea ar fi venit din Italia, nu a respectat carantina, este o iresponsabilă, fără să cunoască cu adevărat situaţia. Sunt o persoană care niciodată nu am fost evitată de prieteni, oameni, dar am simţit că din cauza acestui virus pot fi respinsă. M-am speriat", a povestit pacienta vindecată de COVID-19, Andreea Purice.

Pe lângă stigmatizare, unii pacienţi trăiesc o adevărată traumă psihologică atunci când află că sunt infectaţi. Medicii spun că reacţiile pacienţilor sunt diferite, dar de cele mai multe ori oamenii intră în panică, iar doctorii sunt nevoiţi să le acorde şi consiliere psihologică.

"La început pacienţii sunt frustraţi şi şocaţi. Dar noi încercăm să le spunem că trebuie să mergem până la capăt, să luptăm. Noi mergem într-o odaie separată, încercăm să-i producem un climat favorabil. Îi luăm cu binişorul, încercăm să discutăm cu pacientul", a afirmat medicul coordonator Departamentul de Urgenţă Spitalul Sfânta Treime, Virginia Golovatîi.

Psihologii care lucrează cot la cot cu medicii din prima linie spun că pandemia a pus la grea încercare toleranţa între oameni.

"Persoanele care s-au îmbolnăvit nu sunt deloc vinovate de starea în care se află, noi toţi putem fi în această situaţie, toţi suntem supuşi riscului. Ar trebui să fim mai toleranţi cu oamenii din jur, să oferim mai multă dragoste şi să nu fim aşa de reticenţi", a spus psihologul, Zinaida Gribincea.

Până acum, puţin peste cinci mii de pacienţi s-au vindecat de COVID-19.