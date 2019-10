CALVAR pentru locatarii unui bloc din sectorul Râșcani al Capitalei. O ţeavă de canalizare le dă bătăi de cap

Viaţă de coşmar pentru locatarii unui bloc din sectorul Râșcani al Capitalei. De mai bine de două săptămâni, aceştia sunt nevoiţi să îndure un miros insuportabil, din cauza unei ţevi de canalizare defecte. Cel mai grav este însă că nimeni nu e dispus să intervină, iar singura şansă ca să scape de probleme, este ca oamenii să repare defecţiunea din banii lor.

Locatarii susțin că problema este veche, deoarece ţeava de canalizare se sparge periodic:

"Aceste scurgeri au loc de mai bine de zece ani. Miroase urât permanent. Nu mai avem puteri, mirosul ajunge în apartamente și nu avem cu ce respira".



"Fata are 30 de ani. Eu sunt din 81 aici, pe ea am născut-o în 89 și permanent aici sunt în subsol probleme și apa permanent curge. Au fost momente când apa se ridica în sus și era totul ud la primul etaj".



Cei mai afectați sunt proprietarii apartamentelor de la parter: "Mirosul de canalizare persistă anul împrejur, oamenii nu pot intra la mine în apartament, dacă nu aerisesc încăperile sau nu le dau cu parfum. Eu prelucrez casa cu clor, eu trăiesc în clor. La fel, împrospătez apartamentul cu detergent".



Deşi au cerut de nenumărate ori ajutor, reprezentanţii întreprinderii de gestionare a fondului locativ care răspunde de bloc strâng din umeri şi spun că nu sunt bani.



"Am fost astăzi la întreprinderea locativă-comunală, dar inginerul mi-a spus că va repara țeava doar cu condiţia că vom achita cheltuielile, pentru că biroul lor a dat faliment. Vom fi nevoiți să plătim noi, n-avem altă soluţie", a menţionat o locatară.



Inginerul-șef al blocului susține că principalii vinovați sunt locuitorii care înfundă permanent ţeava.



"Eu sunt la curent de vreo câteva zile că acolo se înfundă canalizarea. Noaptea ne tot sună avarierea că noi am fost seara la chemare. Ziua se duce lăcătușul să curețe, seara ea iarăși se înfundă, deoarece oamenii sunt neglijenți și aruncă tot felurile de gunoi", a declarat Tamara Priseajniuc, inginer șef al Î.M. "Servicii Locativ Comunale", biroul nr.20 Chișinău.



Pe de altă parte, aceasta recunoaşte că țeava e foarte veche şi trebuie schimbată, dar acest lucru nu este posibil, deoarece locatarii au datorii mari.



"Noi suntem în faliment. Noi facem lucrările din leul pe care ei îl transferă de un metru pătrat de locuință. Blocul respectiv, majoritatea sunt chiriași și nu plătesc. Azi dimineață a parvenit cererea, eu am semnat-o și împreună cu locatarii, și noi întreprinderea schimbăm țeava", a menţionat Tamara Priseajniuc.



Potrivit șefului Direcţiei Locativ-Comunale, Ion Burdiumov, pentru reparația țevilor în acest an a fost alocate 10 milioane de lei. Banii au fost redirecționați însă către Termoelectrica pentru a acoperi datoriile pentru căldură acumulate în trecut. Potrivit lui, în prezent doar biroul nr. 7 al întreprinderii "Servicii Locativ-Comunale" din Capitală activează în regim normal, restul sunt în faliment.