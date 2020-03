Calotele glaciare se topesc de 6 ori mai rapid decât în anii 90

Una dintre cele mai mari analize realizate până acum cu privire la topirea calotelor glaciare arată că ne îndreptăm spre cel mai rău scenariu imaginat al schimbărilor climatice.Cantităţile de gheaţă topită din Groenlanda şi Antarctica sunt atât de mari încât ne aflăm pe drumul celui mai grav scenariu posibil al încălzirii climatice, conform oamenilor de ştiinţă.Aceştia avertizează că fără o reducere cât mai rapidă a emisiilor de carbon, nivelul mării va ajunge într-un punct în care va putea inunda anual 400 de milioane de oameni, situaţi pe zonele de coastă, până la sfârşitul acestui secol. Creşterea nivelului mărilor şi oceanelor este unul dintre cele mai periculoase efecte pe termen lung ale topirii calotei glaciare.Noua analiză combină studiile recente cu privire la masele de gheaţă din Groenlanda şi Antarctica şi indică faptul că 2019 ar putea fi un an record în materie de pierderi ale calotei glaciare.Anul de vârf precedent pentru acest aspect a fost 2010, atunci când un ciclu climatic natural a dus la apariţia unor veri foarte călduroase.Calota glaciară pierde 475 de miliarde de tone de gheaţă anualÎn ultimul deceniu, pierderile de gheaţă din Groenlanda şi Antarctica s-au ridicat la 475 de miliarde de tone anual - o cantitate de 6 ori mai mare decât cele 81 de miliarde pierdute în medie pe an în anii '90.Previziunile arătau până acum o creştere estimată a nivelului global al oceanelor şi mărilor cu 53 de centimetri până în 2100, însă noua analiză spune că, dacă topirea calotei glaciare va continua în aceeaşi măsură, acest număr s-ar putea mări cu încă 17 centimetri.”Fiecare centimetru în plus creşte riscul eroziunilor în zonele de coastă şi al inundaţiilor” spune profesul Andrew Shepherd de la Universitatea din Leeds, citat de Guardian.Analiza a fost întocmită de o echipă de 89 de oameni de ştiinţă din 50 de organizaţii internaţionale, care au combinat rezultatele a 26 de cercetări anterioare.Acestea includ date oferite de 11 misiuni din satelit, care au urmărit schimbările de volum şi masă din calota glaciară, precum şi rata de desprindere a bucăţilor de gheaţă din aceasta, scrie adevarul.ro