Căldura sufocantă i-a scos pe locuitorii Capitalei din case. Oamenii fac faţă cu greu celor 35 de grade din termometre, aşa că au luat cu asalt plajele din oraş

foto: publika.md

Căldura sufocantă i-a scos pe locuitorii Capitalei din case. Oamenii fac faţă cu greu celor 35 de grade din termometre, aşa că au luat cu asalt plajele din oraş.



" În iaz nu ne băgăm că nu avem încredere, dar ne stropim şi noi cu apă. Este şi duş aici. Mâncăm mai multă îngheţată, bem apă ca să ne răcorim."



"Cu apă rece. Tot nu merge în iaz, dar măcar la duş. Ne-am luat îngheţată, apă, harbuz. Am ieşit în două, cu o prietenă. "



"E cald, foarte cald, dar rezistăm. Aici unde stăm noi e bine, umbră, oleacă de vântişor. În apă nu mergem, dar măcar stăm aşa la umbră."



Mulţi s-au răcorit cu îngheţată sau bere în parc. Unii chiar au încins grătarele.



"Noroc!"



" În apartament unde să stai, vrei să faci un frigărui. Am ieşit la iarbă verde, la natură. "



" În natură e puţin mai bine, am venit cu prietenii. "



"Noi am venit de dimineaţă, de la ora 6 să fie mai răcoare. Ne răcorim cu bere. "



Codul galben de caniculă este valabil până în data de 30 iulie. În aceasta perioadă, medicii recomandă oamenilor, pentru a evita problemele de sănătate, să consume cât mai multe lichide, fructe, legume şi să nu se expună la soare în orele amiezii.