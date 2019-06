CĂLDURA AFECTEAZĂ ŞI ANIMALELE. Patrupezii, duşi la veterinar şi în saloane de frumuseţe

Temperaturile caniculare dau mari bătăi de cap nu doar oamenilor, dar şi patrupezilor, în special celor mici şi blănoși. Căldurile insuportabile pot deveni cauza mai multor boli, avertizează veterinarii.

Pentru a preveni apariţia acestora, stăpânii îşi duc animalele de companie nu doar la medic, dar şi la salonul de înfrumuseţare, unde aceştia sunt trataţi regeşte. Cea mai solicitată procedură pe timp de caniculă este tunsoarea scurtă, care costă cel puţin 200 de lei.



Potrivit specialiştilor, tunsoarea este o procedură absolut necesară pentru animalele de companie. Chiar dacă organismul acestora are capacitatea de autoreglare a temperaturii, totuşi patrupezii au nevoie de o îngrijire specială.



"Această blană care le ţine căldura şi e foarte foarte deasă, ea trebuie să fie scoasă special, corect, ca pielea să înceapă a respira. Astfel, animalul o să poată supravieţui, să spunem aşa, în climatul nostru cald", a spus ANASTASIA GADAI, groomer.



Stăpânii grijulii nu economisesc nici bani, nici timp, pentru a-şi pregăti animalele pentru zilele toride de vară. Proprietara unui câine şi-a adus pentru prima oară patrupedul la frizer, asta după ce o observat schimbări în comportamentul său.



"Asta am considerat că trebuie să facem, să o tundem. Era pre lung şi ne-am dat seama că-i este cald şi atunci am considerat că trebuie să venim la un salon să-i facem şi ei o plăcere", a spus TATIANA LEONOVA, proprietara unui câine.



Pe lângă tunsoare, saloanele din Capitală le oferă patrupezilor şi servicii de SPA, care costă între 150 şi 600 de lei.