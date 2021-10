Căldura a ajuns, dar nu în toate casele din Capitală. Ion Ceban: Nu se știe care ar putea fi scenariile

Doar 1300 dintre cele 4000 de clădiri din Chişinău cu încălzire centralizată au fost racordate până acum la agentul termic.

Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, care a menționat că încă 500 de clădiri vor fi conectate pe parcursul acestei săptămâni. Edilul a mai declarat că Termoelectrica nu are suficientă materie primă pentru a conecta căldura în tot oraşul.



"Astăzi, am discutat şi am văzut îngrijorarea domnului Eni. Dacă nu are suficientă materie primă, nici nu poate furniza mai departe şi oamenii îngheață în continuare în apartamente. "



Ceban acuză autorităţile centrale că nu au oferit o claritate privind posibilele scenarii de soluționare a crizei gazelor din Moldova.



"Nici Chişinău Gaz, nici Termoelectrica, nu ştiu care ar fi să fie scenariile. Ce se întâmplă dacă de la 1 decembrie nu vom avea gaz? Cum trebuie noi să ne pregătim explicaţi-ne ca noi să ştim. Da, noi am pus sarcina Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi Comisiei de Sănătate Publică să elaboreze scenarii. Ce fel de scenarii, dacă noi nu ştim datele problemei?"



Edilul a precizat că, indiferent de scenariu, municipalitatea va compensa şi în acest sezon o parte din costul facturilor la căldură pentru anumite categorii de beneficiari. Ion Ceban recunoaşte, însă, că în cazul în care preţul gazului va creşte, aceste compensaţii vor fi mult mai mici.



"Da, este grav că putem să achităm aproape dublu pentru gaz. Nu ştiu care o să fie preţul. Cum compensăm noi oamenilor săraci aceste lucruri. La unele categorii s-a ridicat pensia la 2 mii de lei. Ce facem când va veni factura şi va fi de 3 sau de 4 sau de 5 mii de lei? "



La scurt timp după declarațiile lui Ion Ceban, Termoelectrica a emis un comunicat de presă în care a menţionat că, până acum, au fost conectate la căldură 1040 de clădiri din Chişinău. Întreprinderea precizează că, în prezent, foloseşte păcură pentru furnizarea agentului termic fără a menționa dacă mai are suficientă materie primă. Anterior, conducerea "Termoelectrica" ne-a declarat că păcura din stoc le ajunge până în 10 noiembrie.