Călătoriile interurbane şi suburbane ar putea fi mai scumpe. Transportatorii auto din ţară cer majorarea tarifelor cu 20 la sută. Solicitarea a fost discutată în cadrul unei şedinţe pe care au avut-o aceştia cu ministrul Economiei şi Infrastructurii, Vadim Brînzan.

În prezent, călătorii plătesc 48 de bani pentru un kilometru, iar transportatorii vor ca această taxă să fie mărită cu 10 bani. Spre exemplu, după majorare, un pasager care va dori să ajungă de la Chişinău la Lipcani, cel mai nordic oraş din ţară, va trebui să plătească pentru un bilet aproximativ 153 de lei, cu 26 de lei mai mult decât în prezent.



"În primul rând costul la carboranţi, dacă anterior costul la carboranţi constituia 7 lei de litru, acuma constue 17 lei litru. A doua impozitul la salariu. Şi ultima materialele, tot azi s-a scumpit. "



Potrivit unui comunicat de presă, ministrul Economiei, Vadim Brînzan nu a respins solicitarea transportorilor, dar a promis că va lua o decizie după mai multe consultări.



"El a solicitat să ia un termen necesar pentru a fi familiarizat cu condiţiile reale, cu calculele care au fost la baza stabilirii tarifului de 58 de bani", a spus directorul la Asociaţia Transportatorilor de călători din Moldova, Andrei Ceh.



Cei mai mulţi dintre şoferi susţin această potenţială majorare.



" Ştiţi că cetăţenii sunt mai noi şi cer autocare mai performante, cu toate condiţiile şi într-adevăr e greu de întreţinut. Îi înţelegem şi pe cetăţeni că le este greu, dar şi la noi sunt foarte mari cheltuieli "



"După costul motorinei la momentul de faţă, bineînţeles că trebuie să mai ridice preţurile. Lumea a scăzut, nu mai circulă atâta lume şi realitatea e.. eu sunt de-acord să majoreze. "



"Dar problema este că sunt foarte multe rutiere, mergem foarte des, umblăm cu deşertul de aceea nu este profit şi de aceea cineva poate a cerut majorarea preţului. "



Oamenii, în schimb, sunt indignaţi de o asemenea solicitare. Această femeie vine zilnic în Capitală pentru a vinde produse la piaţă, însă odată cu scumpirea biletelor va fi nevoită să renunţe.



"De-am vor să ne gâtuie sau ce vor? Acuş o să ne ia şi zilele. Eu am 79 de ani împliniţi şi iată am călcat pe 80. Dacă vor mai scumpi cu ce trăiesc? Dap cum aceştia sunt mai flămânzi sau ce? Eu sunt o babă bătrână, nu înţeleg multe, dar dacă se va scumpi şi drumul nu ne vom putea mişca nici de acasă. "



" Nu trebuie de scumpit, să fie preţul care a fost. Nu trebuie. Dar de ce nu a fost aşa înainte, dar acuma s-a făcut? "



"Eu să vin la Chişinău mă costă biletul aproape 100 de lei, dar eu de unde să iau atâţia bani, dar încă dacă se va mai mări? Nu ştiu, dar e rău socoteala. Lasă să vină şi să spună la lume, de ce să ridice preţurile, dacă lumea nu este de-acord, nu are bani pe ce să cumpere bilete. Pe ce să cumpere, nu le ajunge. "



Cea mai recentă majorare a preţurilor pentru călătoriile interurbane a fost în 2014. Atunci, tariful a crescut cu 16 bani pentru un kilometru. Anterior, transportorii au cerut scumpirea biletelor de mai multe ori, însă solicitările au fost respinse de către fosta guvernare.