CĂLĂTORIILE CU TAXIUL S-AU SCUMPIT. Ce spun șoferii și pasagerii despre noile tarife

Călătoria cu taxiul s-a scumpit. Câteva firme care activează în domeniu au majorat tarifele, încă de săptămâna trecută. După scumpiri, preţul unei călătorii prin oraş porneşte de la 27 de lei şi nu de la 25,cum era anterior.

Patronii motivează această decizie prin faptul că prețurile la carburanți s-au majorat în luna mai, curent, iar conducătorii taximetrelor activau în pierdere.

Deocamdată, au crescut doar tarifele pentru pornire şi doar la câteva companii de taxi, fapt confirmat de către unii administratori ai firmelor. Aceştia ne-au precizat că şoferii sunt cei care au insistat asupra acestor majorări.



"Da, partenerii noştri au pornirea 27 de lei. Într-adevăr la partenerii noştri s-au ridicat preţurile. Ieri, alaltaieri s-au ridicat preţurile, la noi, la fel, în curând preţurile vor creşte, în decurs de două, trei zile. Acum nu este rentabil să lucrăm cu aşa preţuri, şoferii noştri nu pot lucra aşa. Noi am ţinut mult timp, am încercat, dar deja nu mai putem lucra cu preţurile vechi."



Alţi patroni ai firmelor de taxi ne-au precizat, însă, că preţurile la ei au rămas aceleaşi, iar situaţia va rămâne la fel şi în următoarea perioadă.



"Nu, nu se scumpeşte nimic. Dacă avea să fie scumpirea noi aveam să ştim despre asta. Prin oraş e 2,86 maşina standart, iar preţul de kilometraj, pornirea e 25 de lei de la ora 06:00 şi până la 22:00."



Câţiva şoferi de taxi, cu care am reuşit să discutăm astăzi, spun că scumpirea este inevitabilă.



"Posibil cu vreo 20 de procente să se scumpească. Aşa ne-au anunţat, dar aşteptăm şi o să vedem. Dar de când o să fie mai scump? Posibil de acum, în viitorul apropiat.În linii generale, o să se scumpească pentru că totul s-a scumpit, inclusiv şi carburanţii."



"Majoritatea lucrează cu mașinele lor, totul schimbăm din banii noştri, şi piesele la fel. Când plecăm la service lăsăm câte 1500, 2000 de lei. Iată de ce cred că se merită să fie mai scumpe călătoriile."



"Am înţeles că unele companii de taxi vor trece de la 25 de lei la 27. Dvs ce ne spuneţi? Aşa ne-au spus şi nouă, dar cine ştie când om trece şi dacă o să trecem, aşteptăm."



Alţii, însă, sunt îngrijoraţi de faptul că numărul clienţilor ar putea scădea semnificativ dacă preţurile vor creşte.



"Eu mă gândesc că e rău şi pentru oameni şi pentru noi. Din partea mea ar fi mai bine să fie mai ieftin călătoria şi mai mulţi pasageri, comenzi să fie. Că aşa la şoferi nu le e bine, şi nici la pasageri nu le este convenabil."



Chişinăuenii, care circulă des cu taxiul, spun că sunt nemulţumiţi de scumpirile care bat la uşă. De asemenea, aceştia spun că în trecut, tarifele la călătorii erau mult mai accesibile.



"Foarte mari, acum dimineaţa am căutat un taxi prin aplicaţie şi au început cu baza de 70 de lei de la mine de acasă, când de obicei ei iau 25 de lei. Am mers 7 minute cu 75 de lei, când trebuia să achit 35 de lei maxim."



"Se întâmplă ca preţurile să fie mari, doar pentru că treci dintr-un sector în altul şi preţul se dublează automat, dar, ce să zic, când şi cum."



"E ok pentru destinaţia mea, eu de exemplu mergeam de la gara de sud până la buiucani, era 45 de lei, iar acum achit 55 de lei. Nu s-a majorat tare tarifele."



"Ţinând cont de salariile din Moldova e scump, iar pentru cei care vin din afara ţării, e normal."



Solicitat de CANAL 3, preşedintele Patronatului Transportatorilor Auto în Regim de Taxi, Constantin Condrea a spus că oficial, nici un reprezentant al companiilor de taxi nu a anunţat despre intenţia de a majora tarifele.