Călătorii, nemulţumiţi de majorarea tarifelor: biletele s-au scumpit, dar condiţiile au rămas aceleaşi

Scumpirea biletelor pe rutele de transport public interurban, bate la buzunar. Preţul călătoriei pentru una dintre cele mai lungi destinaţii, Chişinău - Ocniţa, a crescut cu 30 de lei. Adică, un bilet din şi spre această destinaţie a ajuns să coste 144 de lei. Călătorii se plâng că autorităţile umblă la preţuri nu şi la salarii, pensii sau burse.



La gara auto din oraşul Ocniţa am găsit-o pe Elena Zalevscaia. De 39 de ani, femeia face naveta de la Bălţi la Ocniţa, unde munceşte în domeniul medicinei. Femeia se plânge că acum trebuie să plătească pentru bilet spre această destinaţie 65 de lei, adică cu 15 lei mai mult, iar condiţiile de transportare au rămas aceleaşi.



"În primul rând nu sunt calitative, care ne "chică" picioarele între scaune şi după salariile, care le avem nu suntem mulţumiţi chiar deloc".



Locuitorii din Ocniţa spun că cea mai dureroasă scumpire este pentru destinaţia Chişinău şi învinuiesc autorităţile de decizii împotriva oamenilor simpli.



"Mai mincinoşi ca socialiştii aţi văzut oameni? Ei au scumpit biletele. De ce n-au ieftinit motorina, doar s-a cerut ca să fie ieftinita motorina şi biletele să rămână aşa".



"Toţi tac, când vor fi iarăşi alegeri, iar o să vorbească că iar le vor trebui ţăranii ăştia care să aleagă".



"Copiii sunt la Chişinău şi aşa rar mă duceam la ei, dar acum îmi pare că nu o să mai pot plec deloc să mai văd copiii. Că unde atâţia bani cu salariile mici".



"Luând în consideraţie că sunt studentă, cam este greu să călătoresc cu aşa preţ la Chişinău şi înapoi".



"Cum poţi să rezişti în aşa ceva, când salariul este mizerabil. N-ai cu ce te întreţine şi încă drumurile se scumpesc şi aproape jumătate de salariu trebuie să-l dai numai pentru drum".



La casele de bilete, vânzările deocamdată nu s-au redus, pentru că studenţii şi elevii trebie să revină din vacanţă la locul de studii, indiferent de preţ, spun casieriţele şi şoferii de microbuze.



"Oamenii se întorc acasă. Biletele se cumpără. Trebuie să se întoarcă acasă. Deja pe urmă vom vedea".



"Omul dacă are nevoie să plece, el se duce şi procură bilet şi pleacă".



Tariful pentru cursele interurbane s-a majorat, la sfârşitul anului 2019, până la nivelul de 60 de bani per kilometru. Scumpirea, posibil, nu se va opri aici, deoarece transportatorii vor un tarif de 92 de bani pentru un kilometru.