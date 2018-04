CĂLĂTORII ACCESIBILE CU TRENUL. Mai mulți moldoveni au ales să petreacă Paştele la Odesa

Peronul Gării Feroviare din Capitală a fost plin în această dimineață de oameni care au ales să petreacă Paştele la Odesa. În timp ce moldovenii au plecat în vacanţă în ţara vecină, ucrainenii stabiliţi aici, au mers acasă de sărbători. Potrivit administraţiei Căilor Ferate, cursa Chişinău-Odesa devine tot mai atractivă pentru călători. Dovadă sunt toate locurile ocupate în vagoane.



Zorii i-au prins pe cei mai matinali călători. Seh Mohamed, student, spune că demult vroia să-şi revadă un vechi prieten, iar noua cursă lansată este o ocazie bună.



"Mă duc să văd prietenul, demult nu l-am văzut. E sărbătoare acum şi am vacanţă. 160 de lei, aşa ceva. Ieftin", a zis Seh Mohamed, student.



Şi alţi oameni au spus că călătoria cu trenul este mai rapidă.



"Odesa este patria mea. Mergem pentru prima oară cu această cursă, chiar sunt curioasă cum va fi."



"Eu mă întorc acasă. Aseară am aflat de cursa cu trenul. Am venit, am cumpărat bilet şi acum plec la Odesa. În primul rând e rapid, doar patru ore."



În cazul în care cursa va fi şi mai solicitată, angajaţii CFM ar putea suplini numărul de vagoane.



"Este o cursă foarte solicitată şi ne aşteptăm că odată cu venirea verii să fie şi mai solicitată. Este o destinaţie pentru care optează foarte mulţi cetăţeni. Vom avea grijă ca toţi cetăţenii să aibă acces la transport comod şi calitativ", a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Cursa Chișinău-Odesa a fost lansată în data de 30 martie. Garnitura are patru vagoane de trei clase, iar pasagerii au acces gratuit la wi-fi. Trenul porneşte în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la ora 06:57 din Gara Chișinău, iar seara revine.

Prețul biletelor variază între 151 și 167 de lei.