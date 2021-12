Călătorie în spiritul sărbătorilor prin Capitală. În transportul public răsună muzică magică

Capitala se îmbracă în straie de sărbătoare. După inaugurarea pomului de Crăciun din scuarul Catedralei, municipalitatea a împodobit și transportul public.

Direcția Generală Transport Public a instalat ghirlande și luminițe pe 5 troleibuze și 4 autobuze, care vor circula în toate sectoarele Capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă.

Oamenii spun că o călătorie cu un asemenea troleibuz sau autobuz le ridică dispoziția și îi face să uite de probleme.



”Pentru copii este foarte interesant, dar și pentru maturi pentru că este o atmosferă de sărbătoare. Ieri chiar am intrat în troleibuz și era și muzică de sărbătoare. Într-un fel ne întoarcem în copilărie. Chiar dacă suntem maturi, oricum ne simțim mai bine.”



”E foarte plăcut, e interesant pentru fiecare om care intră în troleibuz, e o atmosferă foarte plăcută. Ne duce gândul la Crăciun, la Anul Nou, la un an mai bun, mai frumos. Ar fi bine în fiecare an sa fie așa frumusețe.”



”Ne place foarte mult. Ne aduce dispoziție de sărbătoare și muzica e bună. Ne bucurăm că vine Anul Nou.”



Potrivit reprezentanților Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicații, unitățile de transport ne vor încânta privirile pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă.



”Pe parcursul călătoriei pasagerii se pot delecta cu un colaj de melodii tematice care răsună în 300 de troleibuze și 70 de troleibuze. Unitățile de transport vor circula decorate pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. ”, a spus Veronica Baltag, purtător de cuvânt Direcția Transport Public.