CĂLĂTORIE CU IAHTUL PE NISTRU: Preţul excursiilor porneşte de la câteva sute de lei

Pandemia de COVID-19 nu a tăiat din cheful moldovenilor de a se odihni. Dacă anii precedenţi aceştia alegeau să se odihnească pe litoralul turcesc, ucrainean, românesc sau bulgar, în acest an însă conaţionalii profită de ofertele din ţară. Mai nou, moldovenii pot face plimbări cu iahtul pe Nistru. Preţul unei călătorii variază de la câteva sute de lei la câteva sute de euro.



În acest an la Molovata a apărut o nouă distracţie - călătoria pe Nistru cu iahtul. Vasul are o capacitate de şapte persoane.



Iurie Buhtuev, capăitanul iahtului:"Sunt căpitan de vas de şase ani, de când am primit permisul. Am lucrat la Odesa, dar anul acesta deja muncesc aici. Pentru că granițele sunt închise am rămas aici să lucrez."



La bordul ambarcațiunii sunt toate cele necesare pentru confortul pasagerilor. Căpitanul iahtului mai spune că după fiecare excursie vasul e dezinfectat şi se respectă toate măsurile impuse în pandemie.



Iurie Buhtuev, capăitanul iahtului:"Acest iaht putem spune că este unul de lux. Sunt două cabine. Una este chiar sub noi, iar alta e înăuntru. Vasul e dotat cu un generator. Poţi găti mâncare aici şi poţi privi televizorul."



În acest an şi agenţiile de turism şi-au lărgit spectrul excursiilor locale. Au devenit foarte populare şi călătorile cu vaporul la Vadul lui Vodă. Valeriu Ţurcanu este căpitan de 12 ani şi spune că ambarcațiunea i-a devenit deja a doua casă.



Valeriu Țurcanu, capitan al vaporului "Legenda":"Pe corabia asta am 12 ani de când lucrez şi îmi place lucru. La noi e 70 de lei ora, facem plimbări de la oprirea 30/31. În toată vinerea, sâmbăta şi duminica la ora 14.00"



Plimbările cu iahtul sau cu vaporul pot fi rezervate prin agenţiile de turism sau direct la căpitan. Excursiile organizate de companiile specializate includ câteva mese, dar şi opriri pentru a vizita muzee sau alte obiective locale.



Ion Curmei, directorul unei agenţii de turism:"Deci avem câteva variante printre care trei variante de vapor. Cu vaporul din Rezina care merge spre Ţîpova şi Saharna şi preţul este de 500 de lei. Doi este posibilitatea de a merge de la Vadul lui Vodă un alt tur pe Nistru. Preţul este de 300 de lei de persoană. Şi al treilea tur este la Molovata. Deci un tur mai select. Este vorba de un iaht pe Nistru."