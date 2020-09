Călătorie cu bicicleta în scop caritabil. Participanții vor merge două zile prin ţară și vor colecta bani pentru 200 de bolnavi incurabili din cinci raioane

. Bicicliștii spun că au acceptat provocarea, pentru că este un scop nobil.”Anul trecut am mers până la Brașov 750 de kilometri și anul acesta tot facem 200. 200 de kilometri nu-i greu”, a spus un participant al acestei curse.”E prima dată când m-am înscris în Hospice Bike Tour. Ca biciclist am decis cumva să combin pasiunea cu cauza despre care e vorba.”Antoni Nogher are 36 de ani, este originar din Franța şi locuieşte de patru ani în Moldova. Bărbatul spune că vrea să ajute oamenii bolnavi, dar totodată și să redescopere locurile frumoase din ţară.”Scopul este să colectăm banii, să promovăm fundația, care sunt chiar de ajutor, fiindcă sunt mulți bolnavi de cancer, care nu au nicio îngrijire. Este și o plăcere să descoperim și Moldova cu bicicleta”, a declarat acesta.Iar Corina Ovcearenco participă pentru a doua oară la competiție şi spune că are mari emoţii.”Din păcate, de fiecare dată, de fapt, femei sunt mult mai puține decât bărbați, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem rezistente față de acest efort. Mi se pare o idee foarte faină.”Și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, va parcurge o parte din traseu.”Este o provocare pentru mine. Vă dați seama, obișnuiesc să fac mișcare, dar nu pe o durată atât de mare și într-un drum atât de select. Este o plăcere și o onoare să pot și anul acesta să fiu alături de această echipă minunată”.Organizatorii evenimentului și-au propus să adune circa 100 de mii de lei.”Avem o ediție specială, pentru că este primul tur care este național. O să ne străduim să fie o experiență frumoasă pentru cicliști și bineînțeles să îndeplinim scopul nobil, acela de a susține aceste servicii”, a declarat Raluca Muntean, oragnizatoarea acestui proiect."Hospice Bike Tour" se află la cea de-a cincea ediție. Anul trecut, în cadrul acţiunii s-au adunat 15 mii de euro, bani care au mers pentru procurarea medicamentelor.