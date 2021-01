Călătoria cu troleibuzul sau cu autobuzul va putea fi plătită cu cardul bancar. Ce spun locuitorii Capitalei

"E mai convenabil. Mai puţin pentru lucrători şi pentru noi mai bine. Card, deocamdată, nu am, dar, în curând, eu cred că o să-l procur neapărat", a spus un bărbat."Pentru noi, tinerii, nu cred că o să fie vreun impediment. O să ne obişnuim", a spus o tânără."Cred că ar fi mai bine, decât să aştepţi să vină să te iscodească", a afirmat un locuitor al Capitalei."Mie îmi este indiferent, ori aşa, ori aşa. Nu mă afectează în niciun fel. Eu cred că ar fi normal, să nu mai umblăm cu banii aceştia murdari", a spus o locuitoare a Capitalei."Sunt persoane care nu au posibilitatea să-şi facă card, dar, să te joci şi să pui banii pe bancomat. Cred că ar trebui să fie două opţiuni şi, şi. Pentru cei care nu au carduri, să nu-şi facă probleme"."Eu card nu am şi îmi este mai comod cu taxatorul. Nu poate să fie aşa ceva ca toţi să aibă card, aşa că, totuşi, taxatorul trebuie"."Eu cred că nu o să fie aşa de bine. Aşa, este un taxator, avem şi noi un salariu, dar, dacă o să fie cu cardul o să fie doar şoferul" ."Sunt foarte mulți taxatori care o să rămână fără lucru".Am contactat reprezentanții Primăriei Chișinău care se ocupă de acest proiect pentru a ne spune când anume va fi pus în practică sistemul de taxare electronică, dar nu am primit un răspuns exact. Autorităţile municipale promit deja de mai mulţi ani implementarea acestuia concept. În 2017, CMC a aprobat și un plan de acțiuni, dar procesul este în continuare tărăgănat.