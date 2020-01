Călătoria cu microbuzul pe rutele expres, mai scumpă. După majorarea tarifului, unii şoferi admit încălcări

Unde dai şi unde crapă. Au cerut tarife majorate pentru rutele interurbane, iar după intrarea în vigoare a noilor preţuri pentru biletele de călătorie, transportatorii au început să se confrunte cu lipsa pasagerilor.

Cea mai gravă situaţie este în cazul rutelor expres, când şoferii nu au voie să oprească până la destinaţia finală. În realitate, conducătorii auto recunosc că pentru a nu porni de pe peron cu microbuzele pe jumătate goale, nu prea ţin cont de această regulă. Acceptă şi pasageri care coboară până la destinaţia finală a microbuzului. Problema este că aceştia trebuie să cumpere un bilet mai scump.

Din Capitală până în satul Pârliţa, biletul de călătorie cu microbuzul de pe ruta expres Chişinău-Ungheni, care porneşte zilnic la ora 9 şi 30 de pe peronul Gării Auro de Nord, costă 64 de lei. Chiar dacă distanţa este mai mică cu aproximativ 16 km decât până în punctul final, pasagerii sunt nevoiţi să achite integral preţul biletului de călătorie, adică cu aproape 10 lei mai mult. Explicaţia casierilor este simplă.



Aceiaşi situaţie se atestă cel puţin în cazul rutelor expres Chişinău-Bălţi şi Chişinău- Făleşti.



"În cazul când călătorul se grăbeşte, la moment este ruta dată, unde nu este introdus destinaţia care dumnealui doreşte. Atunci la dorinţa călătorului, nu este impus de nimeni", a spus Ion Andruşca, şef adjunct Gara Auto de Nord.



Unii şoferi de pe rutele expres, pe care i-am filmat cu o cameră ascunsă, s-au plâns că, odată cu scumpirea tarifelor pentru transportul interurban, s-au rărit pasagerii, respectiv, scade venitul.



Şoferii recunosc că pentru a nu rămâne în pierdere, uneori încalcă regulamentul şi iau pasageri care coboară până la destinaţia finală a microbuzului. Pentru a ademeni călătorii, aceştia sunt gata chiar să le returneze diferenţa de cost.



Responsabilii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Transport Auto susţin că această practică este ilegală. Pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor în localităţile care nu se regăsesc în graficul de circulaţie al unei rute, legea prevede o amendă de până la 22 mii 500 de lei.



"Rutele expres s-au deschis cu scopul de a transporta pasagerii în două puncte. Motivul dat îl combatem pentru că contravine principiilor stabilit de codul tranportului rutier", a explicat Iurie Gîlcă, şef de driecţie ANTA.



De cealaltă parte, unii pasageri spun că pentru a ajunge mai repede la destinaţie, sunt gata să plătească mai mult: "Dacă trebuie, trebuie de plătit, eu ştiu... "



Alţii s-au arătat nemulţumiţi de acest lucru:



"- Nu e normal cred că.

- De ce?

- Să achiţi normal. Să se ia în consideraţie kilometrajul şi cât se cheltuie".



Începând cu 1 ianuarie 2020, tarifele la călătoriile interurbane de bază s-au majorat de la 48 la 60 de bani per kilometru. Totodată, de la începutul acestui an, în cazul unităților de transport modern, tariful a crescut cu 22 de bani și ajunge acum la 70 de bani per kilometru. Preţurile pentru călătoriile interurbane ar putea creşte şi mai mult şi asta pentru că transportatorii vor să ceară un tarif de până la 92 de bani, pentru un kilometru.