Călătoria cu microbuzul în Chişinău se va majora din 1 iulie de la trei la şase lei

Şi călătoria cu microbuzul în Chişinău se va majora de la 1 iulie de la trei la şase lei. Iar dacă plecaţi în suburbii aţi putea plăti până la 12 lei, în funcţie de distanţa parcursă. În prezent, Direcţia Transport calculează costurile pentru fiecare suburbie în parte şi discută cu autorităţile locale.

O dispoziţie finală privind majorarea tarifelor pentru transportul public din Chişinău va fi semnată de primarul general.



"A fost luată o decizie de a stabili kilometrii parcurşi până în fiecare punct de deservire în suburbii pentru a determina costul real al unei călătorii. Suntem pe ultima sută de metri pentru semnarea acestei dispoziţii. Au fost făcute calcule în toate suburbiile din Chişinău unde avem transport maxi-taxi şi acel coeficient de multiplicare, 0,4 lei pentru fiecare kilometru parcurs suplimentar în afara oraşului", a declarat Vitalie Mihalache, şeful Direcţiei Transport Chişinău.



Coeficientul de multiplicare nu va fi aplicat pentru oraşul Durleşti şi Codru. Aici preţul unei călătorii cu microbuzul va fi de şase lei.



"Cine are rute în suburbii vin cu calculul distanţelor şi ce opriri au. Probabil va fi tarif pentru fiecare oprire în afara municipiului. Chiar aceşti şase lei pentru microbuze nu salvează situaţia, nu se vor înmulţi de la aceşti şase lei, pur şi simplu vor funcţiona cele care sunt acum, ele sunt foarte puţine, dar asta este", a spus Oleg Alexa, președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto.



Potrivit datelor oferite de Direcţia Transport, în prezent în municipiul Chişinău şi suburbii sunt autorizate pentru transportul pasagerilor 347 de microbuze pe 20 de linii, dintre care şapte în suburbii. Numărul acestora se micşorează de la an la an. În 2019 în Chişinău şi suburbii circulau 750 de microbuze pe 42 de linii.