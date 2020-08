Câinii vagabonzi din Capitală vor fi număraţi de voluntari (FOTOREPORT)

Primăria vrea ca 20 de oameni să numere, timp de trei zile, câte două ore pe zi, toţi maidanezii din Capitală. Iniţiativa aparţine Direcţiei Locativ-Comunale, însă autorităţile au apelat la ajutorul chişinăuienilor. Astfel, cei 20 de voluntari vor fotografia câinii vagabonzi din oraş, iar pozele şi descrierile vor fi introduse într-o bază de date. Potrivit municipalităţii, proiectul pilot va costa aproximativ patru mii de lei.



"De exemplu, dacă acolo este un câine. Noi fotografiem. Introducem, iar dacă noi vedem genul, cine este femela sau mascul. Este sterilizat sau nu. În ce stare se află. Dacă este gravidă sau nu, după cum s evede. Vârsta și mărimea animalului."



Voluntarii au fost împărțiți pe sectoare, iar fotografiile vor fi încărcate într-o aplicaţie. Olivia Casian, de 17 ani, este cea mai tânără voluntară a acestui proiect. Chiar din prima zi, adolescenta a întâmpinat mai multe dificultăţi la numărarea maidanezilor.



OLIVIA CASIAN, voluntară: "Cel mai des ei sunt activi seara sau noaptea. Dacă acțiunea s-ar desfășura nu pe ore, am putea găsi mulți mai mulți câini. Aplicația funcţionează bine."



Și Diana Iularji, de 30 de ani, spune că pentru prima dată participă la o astfel de acțiune. Timp de două ore a reușit să parcurgă doar cinci kilometri.



DIANA IULARJI, voluntară: "Astăzi am numărat câinii de la Telecentru, într-o zonă cu case private. Am găsit puțini câini vagabonzi, doar pentru că aici nu sunt baze alimentare. De la șapte până la nouă dimineața, eu am numărat doi câini."



Potrivit autorităților, câinii vagabonzi din Capitală nu au fost numărați de câţiva ani, de aceea datele sunt inexacte.



KARL LUGANOV, specialist principal, Secția de Protecție a Animalelor: "Când noi numărăm, după ce vom finisa mai adăugăm 20 de procente. Totuși, se pot admite greșeli, căci uneori câinele se ascund sub mașină sau după copaci. Trebuie să facem așa în fiecare an ca să cunoaștem ce număr de câini avem. Este dinamică sau e scădere. Ce strategie trebuie să alegem."



Şeful Centrului de sterilizare a câinilor vagabonzi din Capitală, Roman Trahtman, nu crede în eficienţa acestui proiect.



ROMAN TRAHTMAN, șeful Centrului de sterilizare din Capitală: "Este un proces foarte greu, care necesită multă muncă și este imposibil de realizat în trei zile. În această perioadă, 20 de oameni nu vor putea număra câinii nici măcar dintr-un singur sector. Acest proces necesită de la trei până la șase luni."



Conform datelor neoficiale, în municipiul Chișinău sunt circa 20 de mii de câini vagabonzi.