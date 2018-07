Câinii Poliţiei de Frontieră, vedete la un concurs din Bulgaria. Au făcut spectacol când şi-au demonstrat abilităţile

Foto: border.gov.md

Cei mai buni câini ai Poliţiei de Frontieră au câştigat mai multe premii mari la un concurs european, desfăşurat săptămâna trecută în Bulgaria. Timp de zece zile, cei trei patrupezii, împreună cu stăpânii lor chinologi, şi-au demonstrat abilităţile la mai multe probe, printre care patrularea, testul de disciplină şi detectarea substanţelor interzise.



Atillo este un câine ciobănesc care încă de la naştere locuieşte cu Nichita Balaur. Chinologul şi-a specializat patrupedul la depistarea ţigărilor. La vârsta de doi ani şi jumătate, câinele a reuşit să participe la mai multe concursuri internaţionale.



" A luat locul trei la proba de demonstrare a capacităţilor de serviciu. Are o întreagă colecţie de medalii, juriul l-a notat foarte bine, după frumuseţe. La un alt concurs a luat locul trei şi locul cinci", a declarat Nichita Balaur, specialist principal al Centrului Chinologic.



Pentru a demonstra cât de priceput este Atillo au fost ascunde patru pachete de ţigări sub pneurile unei maşini.



"Se vede cum câinele a simţit deja mirosul şi va arăta exact unde sunt. El a rămas pe loc în momentul în care a depistat ţigările. Iată, vă arăt ce a găsit, patru pachete de ţigări", a spus Nichita Balaur, specialist principal al Centrului Chinologic.



Cu zeci de medalii de la concurs a venit şi Tyyna, un câine belgian-malinois de patru ani şi trei luni. Doi ani la rând a fost campioană la biatlon, iar anul acesta a mai reuşit o performanţă, a câştigat un concurs de frumuseţe din Bulgaria. Câinele lucrează pe Aeroportul din Chişinău de doi ani, aşa că patrupedul are în palmares şi medalii pentru că a reţinut infractori.



"Ultima reţinere a avut loc acum câteva luni la aeroport. Acolo, noi am lucrat în comun cu Poliţia de Frontieră şi i-am ajutat. Am depistat un pachet de marijuana, care urma să fie scos din ţară", a menționat Andrei Pudlubneac, inspector al Poliţiei de Frontieră.



În total, în cadrul Săptămânii Chinologice Europene din Bulgaria au participat 100 de patrupezi din şapte ţări.