Câini lăsaţi în voia sorţii. Peste 400 de maidanezi de la un azil au nevoie de ajutor

Peste patru sute de maidanezi care şi-au găsit adăpost la unul dintre cele mai mari aziluri de câini din Chişinău se confruntă cu probleme în prag de iarnă. Administratorii nu îşi imaginează cum vor trece cu bine patrupezii de perioada rece a anului, pentru că rezervele de hrană sunt limitate.



Pentru Olga Plămădeală, de şase ani, azilul de câini este a doua casă.



"Eu deja nu pot trăi fără acest azil. Nu am zile libere, sunt mereu aici. Mă duc acasă doar pentru a face un duş şi pentru a dormi şi a doua zi vin înapoi", a spus angajata azilului, Olga Plămădeală.



Femeia este ajutată zi de zi de Tatiana Sanina.



"Iubesc animalele şi am o atracţie faţă de ele. Am lucrat în calitate de femeie de serviciu, dar am decis să las acel loc de muncă şi am venit aici la azil, pentru că aici îmi place mai mult", a menţionat angajata azilului, Tatiana Sanina.



Pentru cei aproape patru sute de câini se pregătesc zilnic peste cinci sute de kilograme de terci, care deseori nu ajunge. Munca este dificilă, pentru că azilul nu este conectat la apeduct.



"Trebuie să aducem apă, pe drumul acesta, prin pădure, este dificil de mers. Maşinile nu pot să ajungă până aici. Apa se aducă până la casa unde se termină asfaltul şi de acolo aducem apa cu un cărucior", a spus Olga Plămădeală.



Soarta animalelor nu le-a lăsat indiferente pe două tinere din Capitală. Ele vor să adune bani pe care să-i doneze azilului.



"În trecut veneam periodic aici, ajutam, iar în ultimele luni am văzut că situaţia este una catastrofală. Aici sunt aduse multe animale şi mi-am dat seama că trebuie ceva de făcut", a spus voluntara, Cristina Cuzina.



Tinerele au creat şi o pagină pe Instagram unde urmăritorii pot afla informaţii despre situaţia animalelor din azil şi se pot implica în acţiunile de voluntariat organizate de acestea.